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香港中大仿若戰場 台灣學生被關宿舍快斷糧

傳劉宥彤、蔡沁瑜列橘不分區 郭陣營未否認

2019-11-13 14:37聯合報 記者鄭媁／即時報導

親民黨主席宋楚瑜宣布投入2020大選，他致詞時表示，感謝郭台銘先生，他從9月17日才開始對參選總統之事動心起念。至於是否與郭台銘合作立委布局，宋楚瑜說，名單尚未底定，但不分區名單中，「會有郭董的影子」。外傳郭核心幕僚劉宥彤、蔡沁瑜將列入親民黨不分區，郭陣營未否認，僅低調回應「有討論」，一切等宋決定名單安排。

宋楚瑜回應，他跟郭台銘相識超過20年，2000年大選郭台銘非常熱誠幫他忙，甚至對於很多政見提看法，當郭台銘2020年不參選後，兩人決心朝合作方向推動，他會好好落實郭台銘的政見，「自由民主、發展經濟」。

永齡基金會執行長劉宥彤和副執行長蔡沁瑜今皆出席親民黨記者會，郭台銘雖未到場，也送上花籃表達祝賀，花籃卡片更寫上「堅守經濟繁榮乃全民之福祉，信奉民主自由為興邦之根基」，兩陣營合作不言而喻。

郭台銘宋楚瑜親民黨

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