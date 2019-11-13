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支持者造謠鄭正鈐沒制止？鄭：非「縱容」是「尊重」

2019-11-13 14:34聯合報 記者王駿杰／新竹即時報導

新竹市民進黨立委參選人鄭宏輝今天舉辦記者會，質疑藍營對手、國民黨立委參選人鄭正鈐與總統參選人韓國瑜的支持者針對總統府秘書長陳菊公然造謠、曲解同婚，而鄭正鈐卻縱容類似荒腔走板的言論，呼籲鄭要公開向新竹市民說明。

人民有苦不能說，我們活在威權時代嗎？鄭正鈐說，庶民起義的宗旨就是傾聽民意，他很意外鄭宏輝不認同庶民的聲音被聽見，他尊重言論自由，若民眾發表心聲，身為民意代表有何立場或理由去阻止民眾發聲？這不是「縱容」，而是「尊重」。鄭宏輝的質疑不但箝制了民眾的言論自由，更傷害民主真諦。

鄭正鈐競選總部也發聲明回應，指言論自由是受憲法保障，是民主國家的真諦，沒有人可以箝制人民的言論自由，如果連人民抒發對執政不滿的情緒，都可以被指控為散播謠言，必須制止，這不是威權甚麼才是威權？

鄭宏輝競選總部今天公佈鄭正鈐「庶民」支持者公然造謠、歧視的影片，包括羅織總統府秘書長陳菊於去年前往羅東帝爺公廟，並以粗俗言論進行人身攻擊，指陳菊貪汙；日前「庶民起義」新竹場，更有支持者上台，以「絕子絕孫」曲解同婚，鄭正鈐不斷吹捧韓國瑜，跟韓國瑜「站在一起」，面對眾多支持者謾罵、散佈不實謠言，鄭正鈐只站在一旁縱容該言論，甚至以「有力」的字眼評論，鄭宏輝質疑，鄭正鈐是否是贊同之意？

鄭宏輝表示，近年選舉文化改變，選民素質提升，國民黨以言語煽動民眾，不是民主社會該有的表現，希望所有的參選人理性公平競爭，拿出對政治工作的尊重。

鄭宏輝指出，為了向選民負責，近來他已舉辦多場政策記者會，端出自己的主幫，包括消防法修正、關心外送員勞動權益、體育人才培訓，也關心新住民權益、雙語國家的政策發展，並在建設上向行政院長蘇貞昌爭取三道金牌「下水道、通學步道、人行步道」建設，就是希望選舉能拋出政見帶動討論，讓「新竹人」一起凝聚共識。

新竹市民進黨立委參選人鄭宏輝今天舉辦記者會，質疑藍營對手、國民黨立委參選人鄭正鈐...
新竹市民進黨立委參選人鄭宏輝今天舉辦記者會，質疑藍營對手、國民黨立委參選人鄭正鈐與總統參選人韓國瑜的支持者針對總統府秘書長陳菊公然造謠、曲解同婚。記者王駿杰／攝影
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鄭正鈐鄭宏輝韓國瑜

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