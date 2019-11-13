民進黨不分區 社運人士：芒果乾撿槍 根本不需亮點

2019-11-13 12:58 聯合報 記者 聯合報 記者 林麗玉 ╱台北即時報導



第九屆立院民進黨大幅收編社運人士，讓社運健將噤聲，新一屆提名卻壓縮社運發聲機會。全國關廠工人連線顧問毛振飛表示，民進黨過去收編社運、公民團體人士，最後還是黨意優先，大家已對不分區名單沒期待。社運人士邱伊翎說，民進黨近年對議題態度不清不楚，儘管不分區名單漂亮，很多人還不是轉至行政部門，導致法案修法後繼無人。

另外，社民黨前召集人范雲列入民進黨不分區安全名單，社民黨召集人丁勇言說，這次民進黨與社民黨兩黨間有溝通，希望范雲進入民進黨不分區後，進入國會可以落實修憲，讓小黨可以呈現台灣民主的多元價值，不受單一選區制度及高門檻的限制。

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社民黨議員苗博雅表示，范雲列入民進黨不分區最大原因，應是范雲個人在野百合、婦女運動資歷的累積，不一定是民進黨拉攏小黨。苗認為，范雲列入民進黨不分區，應該是真心認為國會應該維持本土進步力量過半，讓同性婚姻，性別教育不要倒退。

毛振飛說，正因2020民進黨反送中、大賣芒果乾撿到槍，民進黨不分區根本不需要提太多政策、社運亮點，但許多政策包括一例一休之後，已經有很多人不會投民進黨了。

台灣農村陣線議題專員王章逸則表示，雖然不能認為政治人物對社會關懷就會比較低，但還是應讓較多專業人士排進不分區，應該要讓有社會運動經驗、關注社會議題的人士進入不分區。