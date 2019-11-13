綁架韓粉不是謝龍介？蔡正元：是女台商要綁架韓粉

2019-11-13 12:51 聯合報 記者 聯合報 記者 林文義 ／台北即時報導



國民黨中常會今天將通過下屆不分區立委提名名單，昨天34位提名的不分區立委候選人名單出爐，引來熱議，國民黨前立委蔡正元則認為「這個名單還可以」。

蔡正元說，國民黨不分區立委名單引起許多媒體人的批評，這些批評說穿了，就是一些台北人

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自以為是的觀點，在馬英九執政後期，國民黨崩盤，在中南部尤甚，朱立倫接手提名不分區，

說穿了就是討好台北人而已，讓國民黨在中南部徹底崩潰。

蔡正元指出，這次的不分區名單的布局，雲林的林文瑞、嘉義的翁重鈞、台南的謝龍介、屏東的廖婉汝都是國民黨「淪陷區」，長期領導「反抗軍」，對民進黨絕不妥協的戰士，國民黨不重用他們，再找一些北部人幹嘛？吳敦義這個布局絕對正確！

有人說謝龍介排名12名是「綁架」韓粉，這是穩當選的名次，說「綁架」太超過，現在韓國瑜的支持度還低於國民黨的支持，不靠國民黨在雲嘉南屏的布局，又如何把國民黨的支持度轉給韓國瑜？

再說功能性的配置，退休軍警人員遭蔡英文全面羞辱，國民黨布署也好安撫也好，提名警察背景的葉毓蘭、退伍軍人的吳斯懷，既是鞏固江山，也是反對蔡英文應有的布局，難道要擺一些中看不中用的人？曾銘宗的財經專業、李玉嬋的長照和醫學專業沒有爭議，李貴敏上上屆坐鎮司法委員會，民進黨那些偏執的訟棍無法越雷池，她停了一屆沒任立委，國民黨在司法委員會

就兵敗如山倒。

鄭麗文、陳以信的論述能力有目共睹可以捍衛長城，車宜靜不瞭解無法評論，第13名台商溫玉霞是韓國瑜的人馬，要「綁架」韓粉就是她，也不會是謝龍介，又可以平衡馬系的陳以信，讓馬韓兩邊都沒話說，第15名張育美、第16名江岷欽都是後補選手，只是有機會而已，第17名以後不會有機會，只是安慰激勵獎，沒什麼好評論，下次國民黨縣市長都會連任，這次沒有必要準備縣市長人選，第17名後也沒有機會遞補。