列時力不分區 小燈泡媽媽：促提升被害家屬訴訟參與等

2019-11-13 12:43 聯合報 記者 聯合報 記者 林麗玉 ╱台北即時報導



時代力量不分區名單，由環團出身的嘉南藥理大學食品科技系副教授陳椒華領銜排名第一、前黨主席邱顯智第二、小燈泡媽媽王婉諭列第三、立委黃國昌列第四。黨主席徐永明今天表示，時代力量這份不分區名單，他非常滿意，甚至感到驕傲，希望時代力量持續扮演台灣關鍵力量的隊伍，也希望影響其他政黨為新政治努力，持續改變台灣。

時代力量黨中央今天舉行「時代力量不分區立委參選人介紹記者會」，12名不分區名單人選，除翟本喬外，其他11人全數出席。不分區名單第三的小燈泡媽媽王婉諭說，當時代力量找她列入不分區提名時，心裏非常猶豫，但有先生的鼓勵支持，才決定或許可以做更多，尤其過去在司法改革的路上，她的聲音或許被聽到，但實質推動上其實沒有落實，讓協助弱勢仍遙遙無期。

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王婉諭說，加入時代力量不分區，希望能進一步守護台灣的多元價值。王說，她希望能實現的四點，第一是提升犯罪被害者家屬的司法地位，包括訴訟參與、資訊諮詢權等，第二是建立社會安全網、第三則是要進入國會關心孩子的未來、推動兒童人權，改善教育、育兒環境，第四推動產業轉型，推動新創事業等。

王婉諭提到，2014年她成為全職家庭主婦，陪伴孩子長大也是她心之所向，但原本以為生活平淡安穩，沒想到卻發生生命中難以承受的創傷，之所以選擇留在台灣，除了有支持深愛的家人朋友外，對台灣還是抱有希望，當社會開始出現問題，才知道只做好自己不夠，一定要讓整個社會邁向共好，才能讓社會更美好，避免悲劇重演。