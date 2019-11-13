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宋楚瑜參選總統全文／期待扮演獨孤求敗 已準備44年

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綠營再爆：韓國瑜還有內湖工業宅與板橋豪宅

2019-11-13 12:15聯合報 記者林文義／台北即時報導

民進黨再爆高雄市長韓國瑜除了南港買買預售屋外，還有內湖工業宅與板橋豪宅案，這些房產都與觀光局主秘高美蘭有關，高美蘭目前請假出國。韓辦目前還未提出回應，但之前韓國瑜曾表示會一次交代清楚。    

民進黨議員康裕成表示，高美蘭11月11日開始請休假，明顯就是要逃避議會備詢，她認為很不可取，今天她又出國了，她呼籲高美蘭不要再逃避，應該接受議員備詢。

民進黨立委劉世芳表示，韓國瑜不只有南港台肥豪宅案，今又被媒體爆料還有內湖工業宅與板橋豪宅案，都與觀光局主秘高美蘭有關。這些房產都是韓在去年參選高雄市長之前取得。

高雄市長韓國瑜。圖／聯合報系資料照片
高雄市長韓國瑜。圖／聯合報系資料照片
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韓國瑜民進黨出國

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