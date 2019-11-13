【即時短評】「主席報恩，席次下修」的國民黨不分區

2019-11-13 12:07 聯合報 本報記者 聯合報 本報記者 程平



國民黨不分區名單出爐，在爭議聲中，吳敦義仍貫徹個人意志，將自己排第八名進入安全名單。挺吳派認為，以吳敦義的資歷、能力，當然要確保進入立院爭取國會龍頭。只不過，現在國民黨連在立院過半都沒有把握，吳敦義就算重返立院，也不代表能當上立法院長，吳敦義排在安全名單內，還有挺吳派訴求的意義嗎?

吳敦義早早給自己訂下目標，要力拚國民黨在明年立院改選中拿下60席，一舉超過57席過半的目標。但隨著選情的演變，國民黨內部評估已經趨於保守，一度將席次下修至50席至55席，可見得吳敦義想靠國民黨獨力過半當立院龍頭，有一定的難度。

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就在國民黨不分區名單出爐後，對於國民黨整體選情恐更難有所提升。這份被戲稱為「主席報恩」名單，均齡65歲，充斥吳系人馬或夫人幫的政治斧鑿，加上軍警、救國團等「被綠營迫害者聯盟」代表，讓這份名單最多守成，看不出國民黨有向中間選民甚至年輕選民托展票源的意圖。

也由於國民黨的席次恐再下修，吳敦義如果要問鼎立院龍頭，就必須獲得立院第三勢力奧援。但相較於王金平，吳敦義在政壇向來就是孤鳥，很難左右逢源，加上民進黨也不放棄爭取第三勢力支持，續保立院龍頭，國民黨如果無法重新執政，吳敦義就更沒籌碼與民進黨競爭。