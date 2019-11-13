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宋楚瑜參選總統全文／期待扮演獨孤求敗 已準備44年

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綠營批韓國瑜性別歧視 葉匡時：從黑韓中找存在感？

2019-11-13 11:56聯合報 記者楊濡嘉／高雄即時報導

國民黨總統參選人韓國瑜前天對民進黨「蔡賴配」以「武大郎跟潘金蓮蓋著一條棉被，兩個人無法齊心」比喻，民進黨籍立委、高市第二選區立委參選人劉世芳今天批判此話嚴重歧視女性，韓身為總統參選人說出這樣的話，嚴重失格，促高雄市性平委員會處置。高雄市副市長葉匡時表示，這是金瓶梅小説裡一很單純的比喻，不曉得為什麼民進黨的議員們或是民代們要大作文章。

葉匡時反問民進黨民代，是因為韓國瑜不在高雄覺得有失落感嗎？是希望不斷的能夠從黑韓之中找到存在感嗎？

高雄市法制局吳秋麗表示，性別平等法裡所謂的「性騷擾」指兩個地點：學校或職務場，但韓國瑜不是在工作職場上，也不是教育職場上，並不符合性騷擾的要件，也沒有性騷擾防治法的適用。

劉世芳今天上午與市議員康裕成、高閔琳、鄭孟洳、時代力量議員黃捷召開記者會譴責韓國瑜和韓的太太李佳芬部分言論有性別歧視之嫌，促高雄市性平委員會處置。

針對綠營批高雄市長韓國瑜性別歧視，高雄市副市長葉匡時反問綠營是希望不斷的從黑韓之...
針對綠營批高雄市長韓國瑜性別歧視，高雄市副市長葉匡時反問綠營是希望不斷的從黑韓之中找到存在感嗎？記者楊濡嘉／攝影
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韓國瑜民進黨高雄市

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