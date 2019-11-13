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蘇貞昌批港府：用槍捍衛的政權 終會被人民終結

2019-11-13 11:40聯合報 記者賴于榛╱台北即時報導

香港中文大學校園連續兩天淪為抗爭者與警方激戰現場，行政院長蘇貞昌今透過臉書表示，香港政府鎮壓學生的手段，台灣人曾經經歷，更不能接受，呼籲港府讓暴力退出校園，並與學生對話、聽民眾訴求，否則「用槍捍衛的政權，終會被人民終結。」

蘇貞昌說，香港警察昨天圍攻香港中文大學校園，用赤裸的暴力對待學生，讓世界震驚，台灣走過威權統治時代，也曾經歷同樣的事件，但台灣人一代接一代，不畏強權暴悍，向世界證明，威權囚禁不了自由、暴力鎮壓不了異議、專制獨裁戰勝不了民主。

蘇貞昌呼籲港府，請讓暴力退出校園，請與學生對話、請聽民眾訴求，用槍捍衛的政權，終會被人民終結。

行政院長蘇貞昌。本報資料照片
行政院長蘇貞昌。本報資料照片
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