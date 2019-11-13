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12強／奧運窄門有夠難 周五輸美國仍有淘汰危機

影／立院礦業法未積極修法 環團揚言擴大抗爭

2019-11-13 11:16攝影中心 記者曾原信／即時報導

第九公民基金會等多個團體今天上午於立法院門口舉行記者會，表示立法院並未對礦業法積極修法，公布調查現任立委「是否願意在這屆立委任期內推動修改已經討論三年的霸王礦業法」結果，113份問卷中僅有21份回答願意推動。

台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅表示，民進黨身為國會絕對多數，卻未積極推動修法，地球公民基金會花東山林組主任黃靖庭呼籲，國民黨也別再當修法的絆腳石。

地球公民等團體批評民進黨身為國會最大黨，卻違背承諾，未修礦業法，而最大在野黨國民...
地球公民等團體批評民進黨身為國會最大黨，卻違背承諾，未修礦業法，而最大在野黨國民黨也不斷阻礙，表示將擴大抗爭。記者曾原信／攝影
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地球公民等團體批評民進黨身為國會最大黨，卻違背承諾，未修礦業法，而最大在野黨國民...
地球公民等團體批評民進黨身為國會最大黨，卻違背承諾，未修礦業法，而最大在野黨國民黨也不斷阻礙。記者曾原信／攝影
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立法院礦業法民進黨

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