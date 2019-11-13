親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
宋楚瑜五度參選
總統大選觀測站
各黨布局拚立委
政治
軍事
綜合

宋楚瑜參選總統全文／期待扮演獨孤求敗 已準備44年

評／高鐵南延加劇馬太效應？ 偏鄉最需要什麼？

週刊爆黃瀞瑩男友曾和表特網紅交往 被讚「人生勝利組」

2019-11-13 11:49聯合新聞網 綜合報導

台北市政府副發言人黃瀞瑩。圖／聯合報系資料照片。
台北市政府副發言人黃瀞瑩。圖／聯合報系資料照片。
分享

台北市政府副發言人黃瀞瑩昨(12)遭週刊爆出新戀情，報導指出，交往對象為電視台劉姓記者，主跑北市府新聞，不過，對方目前仍與前女友同居，疑似有劈腿的嫌疑，而他也被爆出，過去曾與網紅王緒緒交往。

黃瀞瑩遭爆出戀上電視台劉姓記者，據「鏡週刊」報導，劉姓記者畢業於世新大學新聞系、政大傳播碩士，在電視台擔任文字記者約兩年的時間，去年才調北市府跑新聞，不到一年，就追上大兩歲的採訪對象「學姐」黃瀞瑩。

不過，「學姐」戀情曝光後，卻爆出劉男疑似劈腿，報導指出，劉男和前任女友交往兩年多，對象是電視台女記者，今年九月兩人仍以情侶身份參加朋友聚會，但十月就與黃瀞瑩傳出戀情，當時，前女友在臉書發文寫道，「面對人生巨變，只能咬牙苦撐」，疑似在描述被劈腿的心情，而他目前還繼續與前女友同居。

此外，2015年劉男曾在臉書發布感情狀態，交往的對象是曾三度上批踢踢表特版的「台版波多野結衣」王緒緒，當時交往訊息一出，就有不少友人向劉男恭喜祝賀，甚至說他是人生勝利組。

劉男在與黃瀞瑩戀情爆出後，第一時間迅速關閉個人社群帳號，獨留黃瀞瑩面對媒體。

黃瀞瑩

相關新聞

農民年金擬採提撥制 元旦難上路

2019-11-13 00:12

影／侯友宜：警察不是政治鬥爭工具

2019-11-13 13:06

民進黨不分區 社運人士：芒果乾撿槍 根本不需亮點

2019-11-13 12:58

綁架韓粉不是謝龍介？蔡正元：是女台商要綁架韓粉

2019-11-13 12:51

列時力不分區 小燈泡媽媽：促提升被害家屬訴訟參與等

2019-11-13 12:43

綠營再爆：韓國瑜還有內湖工業宅與板橋豪宅

2019-11-13 12:15

【即時短評】「主席報恩，席次下修」的國民黨不分區

2019-11-13 12:07

綠營批韓國瑜性別歧視 葉匡時：從黑韓中找存在感？

2019-11-13 11:56

中華隊昨勝韓 立委：政府疏失致3役男球員差點無法比賽

2019-11-13 11:21

影／立院礦業法未積極修法 環團揚言擴大抗爭

2019-11-13 11:16

棒球大勝韓 立委批國訓中心寧增處長也不聘防護員

2019-11-13 10:46

【重磅快評】何不直言 高鐵東延等案是撒錢買票

2019-11-13 08:07

張善政自爆：愛飆車吃不少罰單 還曾被叫到監理所上課

2019-11-12 22:18

張善政爆料：李世光當經長時 辦公室包圍著紅衛兵

2019-11-12 22:10

榮總沒來她記下 林濁水質疑：總統可以講這樣的話嗎？

2019-11-12 21:02

謝龍介罵蔡英文「妓女」？ 他：別轉移蔡家炒地焦點

2019-11-12 20:40

「學姊」新戀情引爆市府內鬥說 蔡壁如：她是重要資產

2019-11-12 16:18

影／王世堅爆柯密會14財團當飯童 柯嗆「頭殼有問題」

2019-11-12 16:15

蔡總統以綠能為例 不要選到用低俗語言選舉

2019-11-12 16:14

聲援退警抗議太陽花國賠案 藍委：下架蔡英文政府！

2019-11-12 16:13

黃智賢：香港蒙面殺人魔日日出草 已經成為獸性的載體

2019-11-12 15:46

氣到罵王世堅「頭殼有問題」 柯文哲：亂罵、偏執狂

2019-11-12 14:54

影／男記者劈腿戀學姐？ 柯文哲：奇怪！為什麼老闆要管這種事

2019-11-12 14:52

登記免學歷證明是小英條款？中選會：依法有據 是舊規

2019-11-12 14:26

王世堅爆北市府「新五大案」 柯文哲嗆：亂打一通

2019-11-12 14:24

蔡總統出席中科院慶 期許台灣提升國防自主

2019-11-12 13:52

力挺「學姐」新戀情 蔡壁如：盼外界多關注她工作表現

2019-11-12 13:09

李佳芬小六教性高潮？ 中市教長：無此教材

2019-11-12 13:08

沈富雄：台灣的敵人不在對岸 而是欠缺像樣領導人

2019-11-12 13:02

韓營批政院成黑韓指揮部 用黑韓消除民怨只會遠離民心

2019-11-12 12:56

徐斯儉訪吐瓦魯談雙邊合作 台擬設數位機會中心

2019-11-12 12:51

行政院：「卡韓」是一種假訊息

2019-11-12 12:47

張善政拋開發基隆河河谷 批交通建設趕不上經建是恥辱

2019-11-12 12:44

立委提4年10億培育資安人才 蘇貞昌：支持

2019-11-12 12:35

韓營：性教育內容不妥 執政黨未把關又亂抹黑

2019-11-12 11:59

影／李佳芬批性平教育不當 張善政：尊重性平教育

2019-11-12 11:44

調查局舉辦國際研討會 聚焦中共統戰

2019-11-12 11:43

「母語回家學」是假議題？還是語言權力不對等的陷阱？

2019-11-12 11:32

綠批汙衊性平教育 韓辦：盼執政黨傾聽家長擔憂

2019-11-12 11:28
看更多

熱門文章

國民黨下屆34席不分區立委完整名單出爐 今常會通過

2019-11-13 02:23

謝龍介罵蔡英文「妓女」？ 他：別轉移蔡家炒地焦點

2019-11-12 20:40

張善政爆料：李世光當經長時 辦公室包圍著紅衛兵

2019-11-12 22:10

國民黨不分區底定 吳敦義入列排第八

2019-11-12 18:56

從一顆網球開始 王金平喬王人生 馬英九始終不懂

2019-11-13 08:00

國民黨不分區30名單全都露 人選「驚奇連連！」

2019-11-13 00:08

國民黨不分區名單 黃暐瀚：有綁架韓粉的感覺「爛透了」

2019-11-13 09:29

票投小黨是浪費？ 扁痛批羅文嘉：傲慢囂張到極點

2019-11-12 21:07

榮總沒來她記下 林濁水質疑：總統可以講這樣的話嗎？

2019-11-12 21:02

時代力量不分區曝光！黃國昌只排第四 第一是「她」

2019-11-12 15:03

國民黨下屆不分區立委出爐 葉毓蘭、曾銘宗扛頭牌應戰

2019-11-12 19:34

氣到罵王世堅「頭殼有問題」 柯文哲：亂罵、偏執狂

2019-11-12 14:54

搭擋「廣告之母」余湘 宋楚瑜將第4度參選總統

2019-11-13 10:40

保住蘇震清戰場 洪恒珠退選背後「喬」了什麼？

2019-11-12 17:03

台肥放貸韓國瑜買豪宅涉圖利等不法？ 北檢將分案調查

2019-11-12 15:53

葉毓蘭列不分區第一 林昶佐：國民黨的價值是甚什麼？

2019-11-13 08:57

時代力量不分區出爐 環團陳椒華、小燈泡媽媽王婉諭入列

2019-11-12 15:23

新聞眼／向派系妥協的名單 選民埋單嗎？

2019-11-13 00:28

幕後／黃國昌抱病穿梭 臨門一腳壓線敲定小燈泡媽媽

2019-11-12 19:09

藍不分區今掀牌…吳敦義列第八超安全 劍指國會龍頭

2019-11-13 00:03

民進黨不分區／蘇震清未入榜 一席留給蘇嘉全選院長

2019-11-13 00:17

扁因為「這件事」砲打黨中央 批羅文嘉傲慢囂張到極點

2019-11-13 02:25

韓國瑜豪宅未了 黃光芹：今年又申報千萬房貸 奇怪

2019-11-12 14:36

藍綠是草包、菜包…宋參選總統是什麼？柯文哲這麼答

2019-11-13 11:01

蔡總統親自致電 洪恒珠宣布退選

2019-11-12 14:13

正式宣布參選總統 宋楚瑜：2020是我的終局之戰

2019-11-13 11:46

選戰筆記／宋神掌再出手 藍綠誰傷

2019-11-13 00:49

蔡賴配被韓酸是潘金蓮與武大郎搭擋 賴清德回應了

2019-11-13 10:53

洪恒珠宣布退選 總部轉為小英後援會

2019-11-12 13:56

【長知識】刺針飛彈發射 彈尾為何噴出「塞子」？

2019-11-12 18:09

洪恒珠退出屏東立委選戰 鍾佳濱：感謝蔡英文促成

2019-11-12 14:28

國民黨不分區立委名單將出爐 朱營盼擺脫個人政治盤算

2019-11-12 19:13

徐永明：對黃國昌列不分區的攻擊 到我為止

2019-11-13 02:55

宋楚瑜參選總統全文／期待扮演獨孤求敗 已準備44年

2019-11-13 12:04

變向禮讓林國慶？國民黨下屆嘉縣立委第2選區開放參選

2019-11-12 17:32

美軍爆冷門！神盾巡洋艦再過台海 今年第9次

2019-11-13 10:04

張善政自爆：愛飆車吃不少罰單 還曾被叫到監理所上課

2019-11-12 22:18

宋楚瑜今宣布角逐總統 王金平遺憾退選

2019-11-13 00:44

「學姊」新戀情引爆市府內鬥說 蔡壁如：她是重要資產

2019-11-12 16:18

國防部長首公開證實 共軍在我海峽中線部署海戰巡

2019-11-13 10:16
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top