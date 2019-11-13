週刊爆黃瀞瑩男友曾和表特網紅交往 被讚「人生勝利組」
2019-11-13 11:49聯合新聞網 綜合報導
台北市政府副發言人黃瀞瑩昨(12)遭週刊爆出新戀情，報導指出，交往對象為電視台劉姓記者，主跑北市府新聞，不過，對方目前仍與前女友同居，疑似有劈腿的嫌疑，而他也被爆出，過去曾與網紅王緒緒交往。
黃瀞瑩遭爆出戀上電視台劉姓記者，據「鏡週刊」報導，劉姓記者畢業於世新大學新聞系、政大傳播碩士，在電視台擔任文字記者約兩年的時間，去年才調北市府跑新聞，不到一年，就追上大兩歲的採訪對象「學姐」黃瀞瑩。
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不過，「學姐」戀情曝光後，卻爆出劉男疑似劈腿，報導指出，劉男和前任女友交往兩年多，對象是電視台女記者，今年九月兩人仍以情侶身份參加朋友聚會，但十月就與黃瀞瑩傳出戀情，當時，前女友在臉書發文寫道，「面對人生巨變，只能咬牙苦撐」，疑似在描述被劈腿的心情，而他目前還繼續與前女友同居。
此外，2015年劉男曾在臉書發布感情狀態，交往的對象是曾三度上批踢踢表特版的「台版波多野結衣」王緒緒，當時交往訊息一出，就有不少友人向劉男恭喜祝賀，甚至說他是人生勝利組。
劉男在與黃瀞瑩戀情爆出後，第一時間迅速關閉個人社群帳號，獨留黃瀞瑩面對媒體。
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