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國民黨不分區名單 媒體人：有綁架韓粉的感覺「爛透了」

綠諷「地產王」並提醒繳稅 宋瑋莉控抄家滅族要求保護

2019-11-13 10:08聯合報 記者游明煌／即時報導

民進黨基隆市議會黨團今天上午召開記者會，要求國民黨基隆市立委參選人宋瑋莉要好好交代為何名下有156筆土地、14筆建物，並記得要繳地價稅。宋瑋莉隨後在議會質詢時反擊，指全部都是繼承而來，反控民進黨抄家滅族，讓家人受害，心生畏懼，害怕被人綁架，當場要求警方保護。

民進黨基隆市立委參選人蔡適應日前召開記者會，要求宋瑋莉要好好交代為何名下有156筆土地、14筆建物。民進黨基隆市議會黨團今天上午召開記者會，議員張秉鈞、陳宜、鄭文婷3名議員出席，3人再度要求宋瑋莉應交代清楚156筆土地的來源，並列出各種繳交地價稅的方法，提醒「地產王」宋瑋莉記得要在11月30日前要繳交地價稅。

張秉鈞說，他們提醒地產王要繳地價稅，做好國民的義務，但大家更想知道的事，為何宋瑋莉家族如何三代可以快速累積土地、房子，可以教民眾來投資，但要求她盡快公布如何取得。

宋瑋莉說，她的每一張權狀都是繼承而來的，繼承有罪嗎，繼承要被揶揄成這樣子嗎，她詢問在場每一個官員，父母要贈與或繼承會有人不繼承嗎，現場沒有人舉手。

宋瑋莉表示，她已經心生畏懼，怕被人綁架，因為這樣的報導，讓她覺得身心不安全，感覺隨時有人在跟蹤她，她當場要求市警局長立即指派兩名隨扈保護，這些不實的指控，就是民進黨的技倆。要求蔡適應向她的家人道歉，她並指控民進黨抄家滅族，講他私領域的事情，讓家人害怕擔心。

她說，她知道蔡適應當上立委後換了很好的房子， 但她從來不會把它當成選舉的主軸，如果對於宋瑋莉的財產那麼有興趣，都可以上網去查，她從政以來財產有沒有暴增？但她呼籲，民意代表不是選舉工具，要替人民把關民生議題，如今卻作為選舉抹黑的手段，這樣不是枉費基隆市民對你們的託付嗎。

基隆市警局長詹永茂說，如果有需求，會立即指派隨扈，要看宋瑋莉的需求。

民進黨基隆市議會黨團今天上午召開記者會，要求國民黨基隆市立委參選人宋瑋莉要好好交...
民進黨基隆市議會黨團今天上午召開記者會，要求國民黨基隆市立委參選人宋瑋莉要好好交代為何名下有156筆土地、14筆建物，並記得要繳地價稅。記者游明煌／攝影
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國民黨基隆市立委參選人宋瑋莉在議會質詢時反擊，指都是繼承而來，控民進黨抄家滅族，...
國民黨基隆市立委參選人宋瑋莉在議會質詢時反擊，指都是繼承而來，控民進黨抄家滅族，讓家人受害，當場要求警方保護。記者游明煌／攝影
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宋瑋莉民進黨基隆

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