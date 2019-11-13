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國民黨不分區名單 媒體人：有綁架韓粉的感覺「爛透了」

譴責韓國瑜夫婦性別歧視 劉世芳等人促高市性平會處置

2019-11-13 09:58聯合報 記者楊濡嘉／高雄即時報導

民進黨籍現任立委、也是立委參選人劉世芳、高雄市議員康裕成、高閔琳、鄭孟洳、時代力量議員黃捷今天上午召開記者會，再度譴責國民黨總統參選人韓國瑜和韓的太太李佳芬部分言論有性別歧視、汙辱國家元首之嫌，他們向高雄市政府舉發，籲高雄市政府將韓國瑜移送市府性平委員會處置。劉世芳還要求同選區的國民黨立委參選人黃昭順表明對韓國瑜夫婦言論的看法。

劉世芳指出，本月11日晚間，韓國瑜受訪時對蔡英文總統有可能找前行政院長賴清德搭檔形成「蔡賴配」形容如同「武大郎跟潘金蓮蓋著一條棉被，兩個人無法齊心」，這樣言論嚴重歧視女性，韓國瑜身為總統候選人，說出這樣的話，嚴重失格。

高閔琳指出，李佳芬公開說，現在學校會教小三生「肛交」、教小六生「性高潮」，讓很多媽媽十分震驚；教育部長潘文忠事後召開記者會，當場拿出現行各版本中、小學教科書，澄清都沒有指涉的那些內容，批評李佳芬身為公眾人物，卻不查證、引用來源不明資訊，是對教育工作者汙衊。

康裕成指韓國瑜宣布參選到現在，韓的選舉團隊3人在台灣各地不斷歧視女性的言論沒有停過，韓國瑜團隊發言要尊重性平，不要再用性別不平等的角度發言。

劉世芳等人要求韓國瑜、張善政出來善後，最資深國民黨女性立委黃昭順出來表態，也請市府性平委員會召開會議處置。

民進黨籍立委參選人劉世芳（左三）等人上午召開記者會，再度譴責國民黨總統參選人韓國...
民進黨籍立委參選人劉世芳（左三）等人上午召開記者會，再度譴責國民黨總統參選人韓國瑜和韓的太太李佳芬部分言論涉性別歧視。記者楊濡嘉／攝影
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韓國瑜劉世芳李佳芬

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