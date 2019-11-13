譴責韓國瑜夫婦性別歧視 劉世芳等人促高市性平會處置

2019-11-13 09:58 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ／高雄即時報導



民進黨籍現任立委、也是立委參選人劉世芳、高雄市議員康裕成、高閔琳、鄭孟洳、時代力量議員黃捷今天上午召開記者會，再度譴責國民黨總統參選人韓國瑜和韓的太太李佳芬部分言論有性別歧視、汙辱國家元首之嫌，他們向高雄市政府舉發，籲高雄市政府將韓國瑜移送市府性平委員會處置。劉世芳還要求同選區的國民黨立委參選人黃昭順表明對韓國瑜夫婦言論的看法。

劉世芳指出，本月11日晚間，韓國瑜受訪時對蔡英文總統有可能找前行政院長賴清德搭檔形成「蔡賴配」形容如同「武大郎跟潘金蓮蓋著一條棉被，兩個人無法齊心」，這樣言論嚴重歧視女性，韓國瑜身為總統候選人，說出這樣的話，嚴重失格。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

高閔琳指出，李佳芬公開說，現在學校會教小三生「肛交」、教小六生「性高潮」，讓很多媽媽十分震驚；教育部長潘文忠事後召開記者會，當場拿出現行各版本中、小學教科書，澄清都沒有指涉的那些內容，批評李佳芬身為公眾人物，卻不查證、引用來源不明資訊，是對教育工作者汙衊。

康裕成指韓國瑜宣布參選到現在，韓的選舉團隊3人在台灣各地不斷歧視女性的言論沒有停過，韓國瑜團隊發言要尊重性平，不要再用性別不平等的角度發言。