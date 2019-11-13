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12強／恐韓症不見了 新一代中華隊拚翻轉

管碧玲批韓國瑜權貴 孫大千：每句話都像在說蔡英文

2019-11-13 08:18聯合報 記者蔡佩芳／台北即時報導

民進黨立委管碧玲批評國民黨總統參選人韓國瑜的豪宅爭議延燒，庶民形象破滅，是國民黨權貴。韓國瑜競選總部副執行長孫大千反嗆，管碧玲評論權貴的每一項標準，講的好像都是蔡英文

孫大千在臉書貼文回應，管碧玲指韓國瑜可以在李登輝時代搭上二屆立委的班車，所以就是國民黨內「最權貴的一級人物」。照這樣的邏輯，蔡英文可是李登輝一手拔擢進入總統府的權力核心，那麼，蔡英文也是國民黨內「最權貴的一級人物」了嗎？

第二，管碧玲表示，韓國瑜在第二任立委任內租台糖的土地，競逐的是土地資源的利益。照這樣的邏輯，蔡英文才不過32歲的年紀，就可以買賣內湖15筆土地，並且獲利豐碩。那麼，蔡英文競逐的也是「土地資源的利益」嗎？

孫大千說，管碧玲這不是明擺著「搬石頭來砸蔡英文的腳」？當一隻手指頭指著別人時，其實，另外三根指頭指的都是自己。這真的是最好的例子。

韓國瑜競選總部副執行長孫大千回擊，立委管碧玲管論權貴的每一項標準，講的好像都是蔡...
韓國瑜競選總部副執行長孫大千回擊，立委管碧玲管論權貴的每一項標準，講的好像都是蔡英文。圖片翻攝孫大千臉書。
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韓國瑜競選總部副執行長孫大千。報系資料照片
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韓國瑜蔡英文管碧玲

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