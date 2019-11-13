親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
總統大選觀測站
各黨布局拚立委
政治
軍事
綜合

12強／恐韓症不見了 新一代中華隊拚翻轉

林俊憲估台南比去年選輕鬆 謝龍介：沒韓流還有洪流

2019-11-13 07:52聯合報 記者修瑞瑩／台南即時報導

台南今年的總統與立委選情如何？是否還是像過往一樣「綠到出汁」？國民黨台南市黨部主委謝龍介與民進黨籍立委林俊憲兩人最近連袂上網路節目，精闢分析台南選情，林認為台南立委是「坐五搶六」、謝則認為「有二搶三」，謝並批綠營認為只有韓粉才支持韓，是錯誤認知，「等蔡賴配到台南，就知道綠營到底分裂到什麼程度」

謝、林兩人參加網路節目MOMOTV「我要當選」節目，接受主持人黃暐瀚與高嘉瑜的訪問，謝龍介表示今年3月在台南補選立委時，以3000票輸給郭國文，主要是阿扁出手，從原本支持陳筱諭，在賴清德親自拜託下，轉向支持郭國文，而這次二選區是郭國文對上李武龍，李的父親是國民黨地方大老，只要阿扁不出手幫忙郭，李武龍就有機會。

林俊憲則表示，明年的選舉與今年的初選情況差很多，明年大選會受到總統、政黨選舉的影響，阿扁應該還是會繼續支持郭國文。

主持人問兩人到底目前有沒有感受到韓流外溢的效果，林表示「比去年底選舉輕鬆很多了」，認為去年是大海嘯，台南深受影響，但現在已經不同，之前韓到台南水萍塭舉辦造勢晚會，他當天早上去現場，就已有外地的韓粉在現場等待，韓粉都是同一群人，就像是移動部隊，跟著韓全台旅遊。

謝龍介則表示，很高興民進黨這樣研判選情，看輕韓的實力，而綠營自己也有問題，以台南來說，有不少是賴的支持者，看不慣蔡英文在初選時「欺負」賴，「等到蔡賴配到台南時就知道了」，一定不會討好，更何況綠營在台南分裂嚴重，選票能不能開出來還很難說。

林俊憲則譏諷藍營，表示台南市議會國民黨團當初幫助郭信良取得議長的位置，如今郭卻當小英後援會會長，並表示台南綠營的分裂「傷口上的鹽巴都是謝龍介幫忙撒的」，其實並不會有大問題。

而針對新選區第四選區（永康、新市、新化），目前除了國民黨的林燕祝及民進黨的林宜謹，還有一邊一國提名的林志文，謝龍介表示，「如果林宜謹不是新潮流的，一邊一國不會提名林志文」，在前總統陳水扁的心中「還是對新潮流有意見的」，林俊憲則表示，未來藍綠的決勝點應該在全市最大票倉永康區。

至於第六選區洪秀柱對上王定宇，主持人表示王定宇在上次選舉中實力堅強，拿下全國第一高票，但這次的選區畫分有改變，多了藍大於綠的東區，林俊憲表示，王定宇過去曾是東區的議員，對新選區並不陌生，而且長期深耕選區，洪最大的問題是空降，同時韓流效益不見了，對洪不利。

但謝龍介笑說「選民很聰明，第一高票都可能會讓他休息一下」，像是以前的林岱樺、吳育昇都曾拿第一高票，但後來選舉都落選，「沒有韓流還有洪流」，他在3月初選時，在深綠選區只短短拚了57天就只差3000票，但現在離投票還很久，不要忽視洪拚選舉的氣勢。

謝龍介與林俊憲上網路節，精闢分析台南選情。圖／取自網路
謝龍介與林俊憲上網路節，精闢分析台南選情。圖／取自網路
分享
謝龍介與林俊憲上網路節，精闢分析台南選情。圖／取自網路
謝龍介與林俊憲上網路節，精闢分析台南選情。圖／取自網路
分享
謝龍介與林俊憲上網路節，精闢分析台南選情。圖／取自網路
謝龍介與林俊憲上網路節，精闢分析台南選情。圖／取自網路
分享
謝龍介與林俊憲上網路節，精闢分析台南選情。圖／取自網路
謝龍介與林俊憲上網路節，精闢分析台南選情。圖／取自網路
分享

謝龍介林俊憲

相關新聞

農民年金擬採提撥制 元旦難上路

2019-11-13 00:12

管碧玲批韓國瑜權貴 孫大千：每句話都像在說蔡英文

2019-11-13 08:18

張善政自爆：愛飆車吃不少罰單 還曾被叫到監理所上課

2019-11-12 22:18

張善政爆料：李世光當經長時 辦公室包圍著紅衛兵

2019-11-12 22:10

榮總沒來她記下 林濁水質疑：總統可以講這樣的話嗎？

2019-11-12 21:02

謝龍介罵蔡英文「妓女」？ 他：別轉移蔡家炒地焦點

2019-11-12 20:40

「學姊」新戀情引爆市府內鬥說 蔡壁如：她是重要資產

2019-11-12 16:18

影／王世堅爆柯密會14財團當飯童 柯嗆「頭殼有問題」

2019-11-12 16:15

蔡總統以綠能為例 不要選到用低俗語言選舉

2019-11-12 16:14

聲援退警抗議太陽花國賠案 藍委：下架蔡英文政府！

2019-11-12 16:13

黃智賢：香港蒙面殺人魔日日出草 已經成為獸性的載體

2019-11-12 15:46

氣到罵王世堅「頭殼有問題」 柯文哲：亂罵、偏執狂

2019-11-12 14:54

影／男記者劈腿戀學姐？ 柯文哲：奇怪！為什麼老闆要管這種事

2019-11-12 14:52

登記免學歷證明是小英條款？中選會：依法有據 是舊規

2019-11-12 14:26

王世堅爆北市府「新五大案」 柯文哲嗆：亂打一通

2019-11-12 14:24

蔡總統出席中科院慶 期許台灣提升國防自主

2019-11-12 13:52

力挺「學姐」新戀情 蔡壁如：盼外界多關注她工作表現

2019-11-12 13:09

李佳芬小六教性高潮？ 中市教長：無此教材

2019-11-12 13:08

沈富雄：台灣的敵人不在對岸 而是欠缺像樣領導人

2019-11-12 13:02

韓營批政院成黑韓指揮部 用黑韓消除民怨只會遠離民心

2019-11-12 12:56

徐斯儉訪吐瓦魯談雙邊合作 台擬設數位機會中心

2019-11-12 12:51

行政院：「卡韓」是一種假訊息

2019-11-12 12:47

張善政拋開發基隆河河谷 批交通建設趕不上經建是恥辱

2019-11-12 12:44

立委提4年10億培育資安人才 蘇貞昌：支持

2019-11-12 12:35

韓營：性教育內容不妥 執政黨未把關又亂抹黑

2019-11-12 11:59

影／李佳芬批性平教育不當 張善政：尊重性平教育

2019-11-12 11:44

調查局舉辦國際研討會 聚焦中共統戰

2019-11-12 11:43

「母語回家學」是假議題？還是語言權力不對等的陷阱？

2019-11-12 11:32

綠批汙衊性平教育 韓辦：盼執政黨傾聽家長擔憂

2019-11-12 11:28

蘇貞昌：李佳芬散播謠言非常不當

2019-11-12 11:23

F-16換掉「長輩機」 嚴德發：台東聯隊F-5要汰除41架

2019-11-12 11:23

落實性別平等 總統府女性禮賓人員可穿褲裝

2019-11-12 11:17

「學姊」黃瀞瑩爆出新戀情 柯文哲虧：她完全不露聲色

2019-11-12 11:15

小三教肛交、小六教性高潮？高市教局長：曾經發生過

2019-11-12 11:09

選舉考量？陸媒報導我已拒絕兩岸春節加開班機申請

2019-11-12 10:53

蘇揆：李佳芬為教育機構負責人 散播謠言很不當

2019-11-12 10:50

影／藍委質疑蔡政府強制要求國營事業員工出席造勢活動

2019-11-12 10:36

影／陳建仁：建立國際合作網路 防中共「銳實力」威脅

2019-11-12 10:24

港警再開槍 蘇貞昌：中國統治下就是這樣對待他的人民

2019-11-12 09:31
看更多

熱門文章

「學姊」黃瀞瑩爆出新戀情 柯文哲虧：她完全不露聲色

2019-11-12 11:15

國民黨下屆34席不分區立委完整名單出爐 今常會通過

2019-11-13 02:23

國民黨不分區底定 吳敦義入列排第八

2019-11-12 18:56

謝龍介罵蔡英文「妓女」？ 他：別轉移蔡家炒地焦點

2019-11-12 20:40

宋楚瑜參選殲滅韓國瑜？蔡英文學弟：宋有兩套劇本

2019-11-12 12:30

孫大千：對手備5顆毀韓核彈 購屋案只是前菜

2019-11-12 08:56

張善政爆料：李世光當經長時 辦公室包圍著紅衛兵

2019-11-12 22:10

下台一鞠躬 王金平：我沒有取得最後總統參選機會

2019-11-12 11:23

票投小黨是浪費？ 扁痛批羅文嘉：傲慢囂張到極點

2019-11-12 21:07

時代力量不分區曝光！黃國昌只排第四 第一是「她」

2019-11-12 15:03

國民黨不分區30名單全都露 人選「驚奇連連！」

2019-11-13 00:08

綠營智庫民調／蔡英文過半 領先韓國瑜超過20%

2019-11-12 12:12

國民黨下屆不分區立委出爐 葉毓蘭、曾銘宗扛頭牌應戰

2019-11-12 19:34

榮總沒來她記下 林濁水質疑：總統可以講這樣的話嗎？

2019-11-12 21:02

選舉考量？陸媒報導我已拒絕兩岸春節加開班機申請

2019-11-12 10:53

氣到罵王世堅「頭殼有問題」 柯文哲：亂罵、偏執狂

2019-11-12 14:54

保住蘇震清戰場 洪恒珠退選背後「喬」了什麼？

2019-11-12 17:03

台肥放貸韓國瑜買豪宅涉圖利等不法？ 北檢將分案調查

2019-11-12 15:53

時代力量不分區出爐 環團陳椒華、小燈泡媽媽王婉諭入列

2019-11-12 15:23

幕後／黃國昌抱病穿梭 臨門一腳壓線敲定小燈泡媽媽

2019-11-12 19:09

藍不分區今掀牌…吳敦義列第八超安全 劍指國會龍頭

2019-11-13 00:03

韓國瑜豪宅未了 黃光芹：今年又申報千萬房貸 奇怪

2019-11-12 14:36

新聞眼／向派系妥協的名單 選民埋單嗎？

2019-11-13 00:28

「蔡賴配」是武大郎跟潘金蓮 柯文哲狂笑這樣回...

2019-11-12 11:36

蔡總統親自致電 洪恒珠宣布退選

2019-11-12 14:13

小三教肛交、小六教性高潮？高市教局長：曾經發生過

2019-11-12 11:09

扁因為「這件事」砲打黨中央 批羅文嘉傲慢囂張到極點

2019-11-13 02:25

洪恒珠宣布退選 總部轉為小英後援會

2019-11-12 13:56

洪恒珠退出屏東立委選戰 鍾佳濱：感謝蔡英文促成

2019-11-12 14:28

國民黨不分區立委名單將出爐 朱營盼擺脫個人政治盤算

2019-11-12 19:13

沈富雄：台灣的敵人不在對岸 而是欠缺像樣領導人

2019-11-12 13:02

民進黨不分區／蘇震清未入榜 一席留給蘇嘉全選院長

2019-11-13 00:17

變向禮讓林國慶？國民黨下屆嘉縣立委第2選區開放參選

2019-11-12 17:32

游盈隆：國政配破省籍平衡 姑娘上花轎頭一遭

2019-11-12 08:59

「學姊」新戀情引爆市府內鬥說 蔡壁如：她是重要資產

2019-11-12 16:18

第五度出征總統大選 宋楚瑜明11時召開記者會

2019-11-12 15:09

徐永明：對黃國昌列不分區的攻擊 到我為止

2019-11-13 02:55

【長知識】刺針飛彈發射 彈尾為何噴出「塞子」？

2019-11-12 18:09

游盈隆：若真蔡賴配 令人好奇出師表怎麼寫？

2019-11-12 14:23

韓營：性教育內容不妥 執政黨未把關又亂抹黑

2019-11-12 11:59
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top