林俊憲估台南比去年選輕鬆 謝龍介：沒韓流還有洪流

2019-11-13 07:52 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ／台南即時報導



台南今年的總統與立委選情如何？是否還是像過往一樣「綠到出汁」？國民黨台南市黨部主委謝龍介與民進黨籍立委林俊憲兩人最近連袂上網路節目，精闢分析台南選情，林認為台南立委是「坐五搶六」、謝則認為「有二搶三」，謝並批綠營認為只有韓粉才支持韓，是錯誤認知，「等蔡賴配到台南，就知道綠營到底分裂到什麼程度」

謝、林兩人參加網路節目MOMOTV「我要當選」節目，接受主持人黃暐瀚與高嘉瑜的訪問，謝龍介表示今年3月在台南補選立委時，以3000票輸給郭國文，主要是阿扁出手，從原本支持陳筱諭，在賴清德親自拜託下，轉向支持郭國文，而這次二選區是郭國文對上李武龍，李的父親是國民黨地方大老，只要阿扁不出手幫忙郭，李武龍就有機會。

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林俊憲則表示，明年的選舉與今年的初選情況差很多，明年大選會受到總統、政黨選舉的影響，阿扁應該還是會繼續支持郭國文。

主持人問兩人到底目前有沒有感受到韓流外溢的效果，林表示「比去年底選舉輕鬆很多了」，認為去年是大海嘯，台南深受影響，但現在已經不同，之前韓到台南水萍塭舉辦造勢晚會，他當天早上去現場，就已有外地的韓粉在現場等待，韓粉都是同一群人，就像是移動部隊，跟著韓全台旅遊。

謝龍介則表示，很高興民進黨這樣研判選情，看輕韓的實力，而綠營自己也有問題，以台南來說，有不少是賴的支持者，看不慣蔡英文在初選時「欺負」賴，「等到蔡賴配到台南時就知道了」，一定不會討好，更何況綠營在台南分裂嚴重，選票能不能開出來還很難說。

林俊憲則譏諷藍營，表示台南市議會國民黨團當初幫助郭信良取得議長的位置，如今郭卻當小英後援會會長，並表示台南綠營的分裂「傷口上的鹽巴都是謝龍介幫忙撒的」，其實並不會有大問題。

而針對新選區第四選區（永康、新市、新化），目前除了國民黨的林燕祝及民進黨的林宜謹，還有一邊一國提名的林志文，謝龍介表示，「如果林宜謹不是新潮流的，一邊一國不會提名林志文」，在前總統陳水扁的心中「還是對新潮流有意見的」，林俊憲則表示，未來藍綠的決勝點應該在全市最大票倉永康區。

至於第六選區洪秀柱對上王定宇，主持人表示王定宇在上次選舉中實力堅強，拿下全國第一高票，但這次的選區畫分有改變，多了藍大於綠的東區，林俊憲表示，王定宇過去曾是東區的議員，對新選區並不陌生，而且長期深耕選區，洪最大的問題是空降，同時韓流效益不見了，對洪不利。