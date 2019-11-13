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14年「國光」改版孫鵬、屈中恆被消失 背後原因出爐

徐永明：對黃國昌列不分區的攻擊 到我為止

2019-11-13 02:55聯合報 記者蔡晉宇／即時報導

時代力量昨天公布共12席的不分區提名名單。針對外界質疑黨內立委黃國昌曾說過，自己絕不會放在名單內，昨天名單中卻仍列第四，黨主席徐永明表示，此安排是自己多次向黃勸進、商討，最後才「盧」出來的，「外界對國昌列不分區的攻擊，請到我這個黨主席為止」。

徐永明透過臉書表示，黃國昌是考量到「保護在這個政黨內，沒有忘記初衷，認真努力的夥伴與年輕人」的初心，才點頭答應列入不分區。徐永明說，黨內對不分區名單的初衷很直接，這要是一個堅持公平正義、能夠戰鬥的團隊；為此，自己也拜託黃徵詢各方專業、熱血、追求公平正義社會的優秀人才，「這位拚命三郎，為了這個黨，最後還搞到掛病號，真的很令人感動」。

徐永明表示，作為時代力量黨主席，交出這份名單後，深信會刺激大黨內部的進步力量，也極積回應社會對時力這個進步政黨的期待，自己終有一晚可安心睡覺了。他也預告，緊接著時力將要啟動全國巡迴拜票行動，盼能秉持初心，捍衛公平正義、打造嶄新國會。

黃國昌也在臉書後援會貼文表示，「越有外力要打擊時代力量，我越會選擇保護在這個政黨內，沒有忘記初衷，認真努力的夥伴與年輕人。只要我在這個名單內，有所幫助，義無反顧。這是一個堅持公平正義、能夠戰鬥的團隊。」據了解，昨天公布名單中，包括排名第3的小燈泡媽媽王婉諭；排名第6的獸醫師關心羚；排名第7的永豐金前副總經理、同時也是永豐金弊案吹哨者的王幗英，都是黃在最近一兩天來回穿梭勸進下，才點頭同意加入時力不分區；其中王婉諭入列過程更是一波三折，直到昨天早上決策委員會開會的前一刻，才壓線敲定。

至於這次不分區多是由黃國昌、徐永明單線徵詢人選，引發黨內部分人士不滿，質疑是在「黑箱作業」，甚至疑似成為林亮君、吳崢日前退黨原因之一。黨內人士說明，黨中央對於黨內各決策委員和各地方黨部，均有建請提供推薦的不分區人選，但真正有提出推薦的卻不多；在此前提下，黃國昌才必須扮演「發動機」角色，徵詢各方專業、熱血、追求公平正義社會的優秀人才，以確保名單的可看性。

時代力量黨主席徐永明。圖／本報系資料照
時代力量黨主席徐永明。圖／本報系資料照
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時代力量徐永明黃國昌

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