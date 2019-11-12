張善政自爆：愛飆車吃不少罰單 還曾被叫到監理所上課

2019-11-12 22:18 聯合報 記者 聯合報 記者 黃國樑 ／台北即時報導



前行政院長張善政。圖／本報資料照 分享 facebook

韓國瑜總統競選搭檔張善政，今晚與韓陣營發言人之一黃曼昕臉書直播時，被問到有沒有做過什麼壞事，他說，他沒有誹聞，但愛開快車，接過不少超速罰單，還被叫去監理所上課過。

由於張被正式確定為韓的副手，黃曼昕以中華民國最佳備胎為題邀張直播暢談，其中也聊到一些個人私事，被問到喜歡吃什麼？他說，他喜歡吃台南小吃，跟韓國瑜一樣喜歡魯肉飯，其他像魷魚羹、四神湯，南部棕、還有蚵仔麵線之類的。如果碰到他可以推薦小吃給他，不要推薦大飯店。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

至於有無做過壞事，他則說他沒有誹聞，只是曾被爆料喜歡開快車，有家報紙來求證他也承認，為了超速，他吃過不少交通罰單，甚至有一兩次被叫去監理所上課。他說，罰單都寄到家裡，還被家人質問，剛來了一張，怎麼馬上又來另一張。

不過，說著又擔心起來地問，罰單是不是個資？