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12強／敗給中華隊 韓媒：千葉慘事震驚韓國

張善政爆料：李世光當經長時 辦公室包圍著紅衛兵

2019-11-12 22:10聯合報 記者黃國樑／台北即時報導

國民黨總統參選人韓國瑜的副手張善政。聯合報系資料照／記者曾原信攝影
國民黨總統參選人韓國瑜的副手張善政。聯合報系資料照／記者曾原信攝影
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國民黨總統參選人韓國瑜的搭檔張善政晚間與韓陣營發言人黃曼昕網路直播時爆料表示，蔡英文總統2016年剛上任時他還滿期待的，她用了一些不錯的人才，卻用紅衛兵包圍他們，無法自己做出決策。所謂相由心生，現在蔡的面相，是這三年壞事做多了嗎？

他說，像蔡英文用的第一位經濟部長李世光，是他的同學，李是一個滿不錯的人才，當時蔡上來時的內閣是有一些不錯的閣員，但後來他才知道，李世光的辦公室外面就坐了四、五個蔡英文派來的紅衛兵，什麼事情都要先看這些紅衛兵同不同意，自己什麼事情都決定不了，最後李世光就這樣消耗掉了。他表示，這批人走掉後，接下來的人就都不怎麼樣了。

張善政被公布為韓副手後，高雄市議員嘲諷他的功能是善變、善後、善終，張善政今晚說，他們講善終他蠻高興的，因為，「我可以替蔡英文善終」。他說，他一點都介意是朱立倫的備胎，因為民調朱立倫最高，當然應由最高的人當副手，所以他心中很坦然。但他心中真的著急的不得了，國家要變好，蔡英文必須要下架。

他說，韓國瑜向蔡英文下戰帖辯論，蔡說急什麼，但「你不出來辯論沒關係，我們政策就一直丟」，他說，當初就從長照開始，這是他們的罩門，因此手忙腳亂。但蔡英文仍不出來辯，韓陣營就丟學貸政策，他們又一陣手忙腳亂。

對於選戰未來可能主打的議題，他說，未來將會對蔡政府大撒幣，以及企圖掩蓋曾做的狗屁倒灶的事情，提出檢討與批判。其中蔡政府大撒幣的重點是交通與農業，關於農業，他們會端出東西來。他認為，目前蔡英文對農民大撒幣只是在打類固醇，是在麻醉農民。

另關於蔡政府的狗屁倒灶的違法事件，不管是私菸也好，陳明文的三百萬也好，這些事情明年韓國瑜若是執政，為了端正公務體系風氣，任何人違法都要弄個水落石出。

被問到蔡似乎以為靠「芒果乾」就可勝選，張善政說，到投票還近兩個月，芒果乾可以一直維持新鮮感嗎？

對於如何消除韓國瑜被認為是親中的印象，認為這要花點功夫，韓國瑜反對一國兩制，甚至說出over my dead body，「蔡英文你敢嗎？」但現在，可能只好這一句話一直講，中共要推一國兩制，除非over 韓國瑜與張善政的dead body。

他說，其實統獨是假議題，韓曾說現在要談統談獨都不是時候，這一代人無法替下一代人決定，統獨都還未到做決定的時候。他強調，中華民國是主權獨立的國家，台獨是不希望看到中華民國，所以要去中國化。他跟韓就是不去談統也不去談獨，就是把經濟做好。

韓國瑜蔡英文張善政

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