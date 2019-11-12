榮總沒來她記下 林濁水質疑：總統可以講這樣的話嗎？
2019-11-12 21:02
聯合報 記者黃國樑
／台北即時報導
民進黨前立委林濁水今晚在臉書貼文說，「這裡有沒有榮總醫師，沒有，這我記下了！」總統可以講這樣的話嗎？
蔡英文總統在9日出席2020蔡英文總統連任全國醫師後援會大誓師，在致詞時特別點名榮總，問說「這裡有沒有榮總醫師？」結果不見台下有人舉手；蔡英文竟然說，「那榮總我就記下來了」。這樣公然點名逼迫醫師選邊站，引發政壇震驚，有網友更驚呼真是超有氣勢的武則天。
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林濁水事發後三天對此發出看法，他說，榮總醫師以他經驗，裹面固然有藍，但不會沒有綠，只是既然是軍醫院，廻避選舉後援會也是合理的。
他表示，總統不說明，肯定引起猜疑，會讓軍人對過去總統在軍中用的功夫的效果受到傷害。
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