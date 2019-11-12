謝龍介罵蔡英文「妓女」？ 他：別轉移蔡家炒地焦點

2019-11-12 20:40 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ／即時報導



謝龍介昨晚在雲林演講，被綠營指在台上影射蔡總統是「妓女」，挨批「與韓國瑜一樣低級」，謝今天喊冤表示，現場還要求民眾發音要正確，強調是「其女」而非「妓女」，但沒想到還是被有心人硬栽贓，強調自己講的是蔡總統家族炒土地的事，蔡總統應該出面講清楚，而不是把焦點轉移到「妓女」一說上。

謝龍介今天憤憤表示，「白白布硬要染成黑」，出嚴正聲明及澄清，當晚絕無用言詞影射蔡英文總統，自己做事一向敢做敢當，「是我做的事情，我一定會承擔，不是我做的，不要扭曲塞到我的身上來」，在雲林西螺演講整整26分多，完全沒有用言語影射蔡英文總統，反而是多次引用典雅的古詩詞及鄉土諺語，和現場群眾互動熱絡，討論的是蔡氏家族如何炒作土地，從蔡潔生投資海霸王，到蔡英文投資內湖土地。

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他表示，當下是引用台灣諺語：「有其父必有其女」，同時也立即糾正司儀閩南話要準確，也提醒民眾發音要精準，現場還說大家如果亂說害他被告，「我一定會傳你們去說明」，卻遭有心人用「其女」、「妓女」不實說法帶風向，刻意扭曲、斷章取義，混淆視聽、硬栽贓給他，以「妓女」諧音諷刺蔡英文總統，可說是「黑韓天天出新招，見縫插針天天黑韓」

他表示，真相永遠只有一個，無論有心人如何帶風向抹黑，都不能轉移蔡氏家族炒作土地的事實！

完整版影片：https://youtu.be/6tGqpedidvo