台灣基進爭取吳音寧列不分區第一名 吳還尚無意願
2019-11-12 18:53
聯合報 記者楊濡嘉
／即時報導
台灣基進今天以新聞稿表示，正與北農前總經理吳音寧與高醫性別所教授成令方積極協調，期盼其中一位擔任不分區第一名，另一位擔任「推薦大使團團長」，協助向社會各界推薦台灣基進的區域立委參選人與爭取政黨票。但據了解，吳音寧目前沒有考慮任何政黨列不分區。
台灣基進表示，吳音寧與台灣基進拍過影片宣傳政治理念，台灣基進積極與吳溝通列不分區第一名之事；台灣基進今年會列6位不分區，排第二的是黨主席陳奕齊。
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台灣基進說，長期關注農民與農業議題的吳音寧能爭取到廣大「左派綠」、「草根綠」的選民支持；任教20多年的成令方可說是桃李芬芳，更能獲得許多「知識綠」的青睞，無論何者出任不分區第一名，都能為台灣基進拓展選票。
台灣基進強調，綠並非單指民進黨的支持者，而是所有願意守護台灣民主自由，具有台灣立場的「台派」。
台灣基進指出，2020大選的目標是進軍國會並組成「第二個本土黨團」，因此絕對會爭取政黨票，鎖定5%門檻並獲兩席立委席次，再加上台中第二選區立委參選人陳柏惟，就能合組黨團，國會也會將出現一支具有年輕戰力的堅定本土力量。
台灣基進目前區域立委已布局完成，包括陳柏惟、台北文山區顏銘緯、金門縣洪正外，預計在全台各地提名10位區域立委參選人，不分區立委提名程序也將在這個星期完成。
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