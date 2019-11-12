影／列不分區遭逼宮?吳敦義不爽:誰來逼宮我都沒意見

2019-11-12 17:25 聯合報 記者 聯合報 記者 王彥鈞 潘姣琪 台北即時報導



國民黨主席吳敦義今(12)日出席國父孫中山154周年誕辰紀念活動，與國民黨副主席兼秘書長曾永權、副主席郝龍斌、前副主席林豐正、中評會主席團主席林中森等黨務主管及多位中評委、中常委等人陪同下，於國父紀念館向總理銅像獻花致敬。而目前黨內傳出中央委員連勝文已著手搶主席大位，新北市前市長長朱立倫、總統參選人韓國瑜也傳出都可能加入，記者詢問吳敦義是否感到被「逼宮」？吳敦義表示主席是由全體黨員選出來的，是有任期的，所以他不知道什麼叫逼宮，他強調擔任主席是責任，不是權力、享福，是要為國為黨服務的，所以也沒什麼享受的地方，「所以誰要來逼宮，我都沒有意見」。

外界認為吳敦義內定不分區名單中，是讓黨內青壯派不滿逼宮的開始，更有名嘴爆料8日連戰舉辦的「英雄宴」，名為凝聚黨內對韓支持，實為替兒子連勝文瞄準主席大位，對此連勝文日前受訪表示，如果最後不分區名單出來是嶄新面貌，就沒有理由反對，這是為了一個黨的未來，不是為了一個人的未來，話中有話耐人尋味。國民黨中常委曾文培今日針對此事回應，如果吳敦義沒有擔任立委，就會繼續當主席，國民黨有一套完整選舉機制，所以不存在逼宮問題。至於卡位不分區是否造成青壯派機會縮水？曾文培表示目前國民黨不分區有11席，預計未來會更多，所以說吳的一席位置會占了別人的發展空間，不是很公道的說法。

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