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周梓樂之死：生於香港九七回歸的他，為何墜樓而亡？

「學姊」新戀情引爆市府內鬥說 蔡壁如：她是重要資產

2019-11-12 16:18聯合報 記者邱瓊玉／即時報導

北市府副發言人、「學姊」黃瀞瑩近來爭議不斷，先是捲入性騷擾疑雲，如今又爆出戀上電視台男記者，遭外界質疑是和市府內鬥有關，是因為北市府顧問蔡壁如不滿黃瀞瑩指涉愛將疑似性擾騷，才爆出黃瀞瑩的新戀情。

對此，蔡壁如今下午受訪時，駁斥內鬥傳言，強調學姊是我們重要的資產，她相當敬業，況且在北市府沒有18般武藝很難生存下去，不知道為什麼她的一些私生活會被人家這麼詳細地暴露出來，中午還在想說她是不是被人家「仙人跳」。

蔡壁如說，市府沒有哪一派，11樓的幕僚都是自己很重要、也很要好的幕僚，媒體不應該亂煽動，破壞我們感情。

至於和黃瀞瑩的感情是否還是不錯？蔡壁如說，還不錯啊，她基本上就是很單純的小女生，呼籲媒體應該要嚴守自己的第四權，不要亂寫些有的沒的，只會讓人覺得很厭惡，這都是一種傷害行為，自己不會罵人，但心裡頭都會圈圈叉叉。

蔡壁如還說，現在就是讓學姊休息一下，不過職位並不會做任何調動，也不會請長假，我們又沒有怎麼樣，這是她私生活的一部分，為什麼週刊會這麼清楚學姊幾點幾分從哪裡出門，這太過分了，雖然我們都是公眾人物，但也是應該保有自己的隱私。

至於學姊曝光新戀情，是否會影響到民眾黨的選情？蔡壁如說，沒想過，應該不會吧；目前拜票行程就照舊，我們要破除這種內鬥不合的傳言。

蔡壁如還說，當敵人想要激怒你的時候，就更要心平氣和，保持日常生活，這才是我們的真本事。

北市府顧問蔡壁如。圖／報系資料照
北市府顧問蔡壁如。圖／報系資料照
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蔡壁如黃瀞瑩北市台灣民眾黨

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