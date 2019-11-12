「學姊」新戀情引爆市府內鬥說 蔡壁如：她是重要資產

2019-11-12 16:18 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ／即時報導



北市府副發言人、「學姊」黃瀞瑩近來爭議不斷，先是捲入性騷擾疑雲，如今又爆出戀上電視台男記者，遭外界質疑是和市府內鬥有關，是因為北市府顧問蔡壁如不滿黃瀞瑩指涉愛將疑似性擾騷，才爆出黃瀞瑩的新戀情。

對此，蔡壁如今下午受訪時，駁斥內鬥傳言，強調學姊是我們重要的資產，她相當敬業，況且在北市府沒有18般武藝很難生存下去，不知道為什麼她的一些私生活會被人家這麼詳細地暴露出來，中午還在想說她是不是被人家「仙人跳」。

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蔡壁如說，市府沒有哪一派，11樓的幕僚都是自己很重要、也很要好的幕僚，媒體不應該亂煽動，破壞我們感情。

至於和黃瀞瑩的感情是否還是不錯？蔡壁如說，還不錯啊，她基本上就是很單純的小女生，呼籲媒體應該要嚴守自己的第四權，不要亂寫些有的沒的，只會讓人覺得很厭惡，這都是一種傷害行為，自己不會罵人，但心裡頭都會圈圈叉叉。

蔡壁如還說，現在就是讓學姊休息一下，不過職位並不會做任何調動，也不會請長假，我們又沒有怎麼樣，這是她私生活的一部分，為什麼週刊會這麼清楚學姊幾點幾分從哪裡出門，這太過分了，雖然我們都是公眾人物，但也是應該保有自己的隱私。

至於學姊曝光新戀情，是否會影響到民眾黨的選情？蔡壁如說，沒想過，應該不會吧；目前拜票行程就照舊，我們要破除這種內鬥不合的傳言。