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蔡總統以綠能為例 不要選到用低俗語言選舉

2019-11-12 16:14聯合報 記者林敬殷／台北即時報導

台灣第一座離岸風場海洋風電裝置完成，蔡英文總統今天視察，並啟動商業運轉。記者范榮...
台灣第一座離岸風場海洋風電裝置完成，蔡英文總統今天視察，並啟動商業運轉。記者范榮達／攝影
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蔡英文總統稍早透過臉書，以綠能轉型與產業的升級為例表示，選舉不要選到用低俗的語言來進行選舉，我們不需要政治口水，而是需要更多努力的汗水，來為台灣未來打拚。政治人物的言行舉止，都要對社會負責，對我們的下一代負責。

蔡英文說，三年多前，有人在唱衰反對綠能。他們說，這個太躁進、那個做不到。為了反對，不惜編造謊言，欺騙、恐嚇大家。現在事實證明，我們做到了。

蔡英文說，為什麼過去做不到，現在可以做到？關鍵就在執政者的決心，跟對台灣的信心。這段日子以來，我們克服重重困難，終於完成了海洋風電的示範風場。我也要特別感謝國內外的業者，願意跟政府一起努力，讓這座風場商轉，成為亞洲的先驅。

蔡總統指出，政治人物的言行舉止，都要對社會負責，對我們的下一代負責。「如果你跟我一樣，希望台灣的綠能多一點，抹黑少一點，請幫我按讚，我們一起拒絕低俗的語言暴力。也幫我分享給你的朋友，讓大家知道，黃金不會變綠，但綠能可以變黃金，這就是我們為台灣做的事情。

蔡英文2020選舉綠能

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