聲援退警抗議太陽花國賠案 藍委：下架蔡英文政府！

2019-11-12 16:13 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ／即時報導



太陽花學運行政院驅離濺血事件，台北地方法院日前判台北市政府警察局應國賠前立委周倪安等29人共111萬餘元；中華民國退休警察協會不滿法院判決，今天下午2點集結台北地院抗議；前立委林郁方、李永萍、立委林奕華、林德福、退將吳斯懷等人都到場聲援警察，並呼籲明年選舉下架蔡英文政府。

林郁方說，他曾在大安警友會當主任，警察工作的繁重和危險都看在眼裡，一個國家沒有警察一定大亂，一個國家卻不挺警察，反而替占領立法院、行政院的人發聲，警察替政府維持秩序卻被告還要賠錢，這是很奇怪的國家、荒謬的政府。

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林奕華說，這個判決是史上最荒謬的判決，大家都非常憤怒，太陽花學運的領導人哪一個不是當立委、副秘書長，哪一個不是過好日子，但警察執法卻要遭受國賠待遇，台灣已經不是民主法治的國家，把大家價值觀都搞壞。他要警察行使退避權，消極執法就好了，哪有警察執法還要國賠？大家一定要全力支持警察，明年要讓可惡、不把警察放在眼裡的政黨下台。

李永萍說，今天是國父誕辰，但中華民國警察竟然要上街頭抗議，讓國父孫中山蒙羞了！明年一定要雪恥，哪一個民主國家會讓警察必須走上街頭抗議，警察執行公權力有什麼錯，法院判決、恐龍法官不改變的話，誰要保護法院的安全？法官審案有人長驅而入，誰要保護法官？