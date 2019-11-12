台肥放貸韓國瑜買豪宅涉圖利等不法？ 北檢將分案調查

2019-11-12 15:53 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ／即時報導



韓國瑜豪宅案延燒，有人今日匿名向台北地檢署檢察長信箱檢舉，檢具新聞資料要求詳查台肥有無不法，北檢將分他字案，目前被告及案由不明，全案不排除往國民黨總統候選人韓國瑜7200萬元豪宅案方向調查，釐清是否涉背信、圖利罪嫌。

韓國瑜上周被爆出2015年曾在南港下訂7200萬元豪宅。立委林俊憲今天說，當時韓國瑜等人找來兩名議員，與台肥開過三次協調會，要台肥撤銷補足兩成房貸的期限，最後還向台肥借款，台肥也未經董事會同意，就借款包括韓國瑜在內的住戶總計超過13億元，諷刺「為何世上苦人多，因為你們在炒房」。

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韓國瑜競選辦公室昨表示，購屋案已清楚說明，不會再隨特定政治人物起舞，如有不法，歡迎舉發。今天馬上就有民眾向北檢檢察長信箱檢舉，文字內容僅兩行約20多字，並檢具自己整理編輯過的新聞報導電子檔、PTT網友質疑內容等資料，請求檢察官詳查台肥有無違法貸款等問題。

北檢將分他字案，目前被告及案由不明，全案不排除往韓國瑜7200萬元豪宅案方向調查。農委會則說，將提案要求台肥一周內提出調查報告，釐清本案相關事實、程序、借貸額度及年限，並向董事會進行專案報告，督促台肥善盡公司透明義務。