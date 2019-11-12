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時代力量不分區出爐 黃國昌排第四、小燈泡媽媽入列

輕颱風神生成 對台灣無直接影響

「昨天以前還表達參選決心」 洪恒珠總部人員也意外

2019-11-12 15:52聯合報 記者翁禎霞／屏東即時報導

立法院長夫人洪恒珠今天中午宣布退選，戲劇化的轉折連民進黨內部都大感意外，洪恒珠競選總部人員也透露，上周六還說要把所有看板都掛好，昨天以前都還對競選團隊表達參選到底的決心，沒有想到今天中午就宣布退選，洪恒珠將於下午4點召開記者會正式對外說明。

洪恒珠上月27日成立競選總部時才宣示，除非蘇震清跳下來選，否則她一定參選到底，沒有想到今天中午接到總統的電話後，就直接發表退選聲明，連洪恒珠競選總部人員都大感意外。

據競選團隊人員透露，洪恒珠自從宣布參選後，天天站街頭拉票，對競選活動十分投入，完全看不出有退選跡象，上周六她都還交代一定要把競選看板做好掛出，一直到昨天以前都還展現參選決心，不知道是不是昨天下午出去後，才有的轉折。

不過突如其來的變化，立刻引起外界高度關切，洪恒珠決定下午4點正式召開記者會對外說明。

立法院長夫人洪恒珠今天中午宣布退選，戲劇化的轉折連民進黨內部都大感意外，洪恒珠競...
立法院長夫人洪恒珠今天中午宣布退選，戲劇化的轉折連民進黨內部都大感意外，洪恒珠競選總部人員也透露，上周六還說要把所有看板都掛好，沒有想到今天就宣布退選。記者翁禎霞／攝影
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