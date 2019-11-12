親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
總統大選觀測站
各黨布局拚立委
政治
軍事
綜合

時代力量不分區出爐 黃國昌排第四、小燈泡媽媽入列

輕颱風神生成 對台灣無直接影響

黃智賢：香港蒙面殺人魔日日出草 已經成為獸性的載體

2019-11-12 15:46聯合報 記者黃國樑／台北即時報導

名嘴、政論節目主持人黃智賢在臉書發文說，香港回不去了。她說她週末去澳門和香港。表面上，人來人往，一切正常。但，當看到香港糞（憤）青人渣無差別的毆打路人，縱火，如果還有一絲期待，那真是太天真了。

她說，拿刀直捅議員，搶奪警察手槍，放話把警察妻女扔下樓。然後，當你看到一個大叔，被香港糞青，潑了汽油，點燃，眼看他被生生火燃，，。

黃智賢說，對糞青人渣來說，這是個充滿瘋狂仇恨的戰場。蒙著面，戴上防毒面具，就可以狂肆的釋放出邪惡的獸性。因為，殺人放火，只要逃竄，不必負責。她說，你知道，人性早已經遠離。香港人，自己真正讓自己墮入地獄。即使兩國交戰，都不能對手無寸鐵的平民這樣兇殘。

已甚少在臉書發文的黃智賢說，這樣泯滅人性的殺人魔，蒙著面，日日四處出草。商店，餐廳，平民，只要聽到糞青要來，四處走避。這羣垃圾究竟有多少人？2萬？5萬？10萬？哈50萬？他們已經成為獸性的載體，只有人形，卻不配稱為人。但，我們不知道他們是誰，因為他們蒙著面作惡。

她指出，脫下面具，這幫禽獸人渣，可以混在大學，商店，職場。可以四處假裝是人。以至於，在台北街頭，只要聽到講廣東話的年輕人，她都會想，他或她，有沒有幹了獸性的事？

她表示，支持暴力反送中的外國政府，港，台，外國媒體，香港財閥，香港基督教團體，造了孽，是不用面對自己？反正死的是別人家的小孩？

資深媒體人黃智賢。聯合報系資料照
資深媒體人黃智賢。聯合報系資料照
分享

香港警察反送中黃智賢

相關新聞

台肥放貸韓國瑜買豪宅涉圖利等不法？ 北檢將分案調查

2019-11-12 15:53

氣到罵王世堅「頭殼有問題」 柯文哲：亂罵、偏執狂

2019-11-12 14:54

影／男記者劈腿戀學姐？ 柯文哲：奇怪！為什麼老闆要管這種事

2019-11-12 14:52

韓國瑜豪宅未了 黃光芹：今年又申報千萬房貸 奇怪

2019-11-12 14:36

登記免學歷證明是小英條款？中選會：依法有據 是舊規

2019-11-12 14:26

王世堅爆北市府「新五大案」 柯文哲嗆：亂打一通

2019-11-12 14:24

蔡總統出席中科院慶 期許台灣提升國防自主

2019-11-12 13:52

力挺「學姐」新戀情 蔡壁如：盼外界多關注她工作表現

2019-11-12 13:09

李佳芬小六教性高潮？ 中市教長：無此教材

2019-11-12 13:08

沈富雄：台灣的敵人不在對岸 而是欠缺像樣領導人

2019-11-12 13:02

韓營批政院成黑韓指揮部 用黑韓消除民怨只會遠離民心

2019-11-12 12:56

徐斯儉訪吐瓦魯談雙邊合作 台擬設數位機會中心

2019-11-12 12:51

行政院：「卡韓」是一種假訊息

2019-11-12 12:47

張善政拋開發基隆河河谷 批交通建設趕不上經建是恥辱

2019-11-12 12:44

立委提4年10億培育資安人才 蘇貞昌：支持

2019-11-12 12:35

韓營：性教育內容不妥 執政黨未把關又亂抹黑

2019-11-12 11:59

影／李佳芬批性平教育不當 張善政：尊重性平教育

2019-11-12 11:44

調查局舉辦國際研討會 聚焦中共統戰

2019-11-12 11:43

「母語回家學」是假議題？還是語言權力不對等的陷阱？

2019-11-12 11:32

綠批汙衊性平教育 韓辦：盼執政黨傾聽家長擔憂

2019-11-12 11:28

蘇貞昌：李佳芬散播謠言非常不當

2019-11-12 11:23

F-16換掉「長輩機」 嚴德發：台東聯隊F-5要汰除41架

2019-11-12 11:23

落實性別平等 總統府女性禮賓人員可穿褲裝

2019-11-12 11:17

「學姊」黃瀞瑩爆出新戀情 柯文哲虧：她完全不露聲色

2019-11-12 11:15

小三教肛交、小六教性高潮？高市教局長：曾經發生過

2019-11-12 11:09

選舉考量？陸媒報導我已拒絕兩岸春節加開班機申請

2019-11-12 10:53

蘇揆：李佳芬為教育機構負責人 散播謠言很不當

2019-11-12 10:50

影／藍委質疑蔡政府強制要求國營事業員工出席造勢活動

2019-11-12 10:36

影／陳建仁：建立國際合作網路 防中共「銳實力」威脅

2019-11-12 10:24

港警再開槍 蘇貞昌：中國統治下就是這樣對待他的人民

2019-11-12 09:31

孫大千：對手備5顆毀韓核彈 購屋案只是前菜

2019-11-12 08:56

鄉民心碎！「學姐」黃瀞瑩被拍到擁吻新歡 男方疑劈腿

2019-11-12 08:20

李佳芬批性教育 陳芳明怒：她必須向全國教師公開道歉

2019-11-12 08:20

接手候選人安維 國安局：保持中立

2019-11-11 19:36

退警抗議太陽花學運判國賠明攻佔政院 政院拒馬戒備

2019-11-11 18:10

打擊基層士氣？太陽花國賠案，判決書怎麼說？

2019-11-11 17:04

林佳龍說直鐵、高鐵二選一 柯文哲虧：北直鐵不蓋了？

2019-11-11 15:37

榮總醫師沒來被蔡英文點名 柯文哲虧：她失言了

2019-11-11 15:34

偷偷現身送曾馨瑩生日禮物 郭台銘：希望她有驚喜

2019-11-11 14:57
看更多

熱門文章

鄉民心碎！「學姐」黃瀞瑩被拍到擁吻新歡 男方疑劈腿

2019-11-12 08:20

李佳芬稱小三生學肛交 潘文忠翻教科書打臉：停止污衊

2019-11-11 18:32

韓國瑜豪宅案延燒 台肥最大股東農委會開口了

2019-11-11 17:06

韓國瑜形容「蔡賴配」：武大郎與潘金蓮蓋一條棉被

2019-11-11 20:54

退警抗議太陽花學運判國賠明攻佔政院 政院拒馬戒備

2019-11-11 18:10

「學姊」黃瀞瑩爆出新戀情 柯文哲虧：她完全不露聲色

2019-11-12 11:15

副總統有魔咒！為何張善政不擔心、賴清德可能很煩惱？

2019-11-12 08:00

獨家專訪／看到韓國瑜被抹黑 韓冰跟李佳芬都瘦了

2019-11-11 16:13

李佳芬批性教育 陳芳明怒：她必須向全國教師公開道歉

2019-11-12 08:20

宋楚瑜親征明宣布 將搭檔政治素人

2019-11-12 00:57

獨家專訪／談心中閣揆人選非禿頭 韓國瑜：蘇貞昌不會有機會

2019-11-11 16:43

側記／不畏「黑韓、黑張」 韓就怕核彈射向自己的孩子

2019-11-12 01:08

孫大千：對手備5顆毀韓核彈 購屋案只是前菜

2019-11-12 08:56

下台一鞠躬 王金平：我沒有取得最後總統參選機會

2019-11-12 11:23

影／李佳芬稱小三教肛交引爭議 藍綠支持者再激辯

2019-11-11 21:30

獨／韓國瑜規劃張善政訪美 有望拜會華府與美方政要

2019-11-12 00:18

綠營智庫民調／蔡英文過半 領先韓國瑜超過20%

2019-11-12 12:12

選舉考量？陸媒報導我已拒絕兩岸春節加開班機申請

2019-11-12 10:53

影／韓國瑜談豪宅案駁炒房 將一口氣公開房產交易

2019-11-11 18:01

韓國瑜挑「1111」宣布副手人選 王世堅分析有彩蛋

2019-11-11 18:06

獨家專訪／受夠抹黑 韓國瑜：將公布全部房屋買賣資訊

2019-11-11 18:12

影／「郭宋合」勢在必行 張碩文：兩人一直有合作默契

2019-11-11 18:52

宋楚瑜參選殲滅韓國瑜？蔡英文學弟：宋有兩套劇本

2019-11-12 12:30

小三教肛交、小六教性高潮？高市教局長：曾經發生過

2019-11-12 11:09

洪恒珠宣布退選 總部轉為小英後援會

2019-11-12 13:56

國政配「賣菜郎+農夫」 張善政下月代替韓國瑜訪美

2019-11-12 00:54

時代力量不分區曝光！黃國昌只排第四 第一是「她」

2019-11-12 15:03

游盈隆：國政配破省籍平衡 姑娘上花轎頭一遭

2019-11-12 08:59

「蔡賴配」是武大郎跟潘金蓮 柯文哲狂笑這樣回...

2019-11-12 11:36

親朱人士：再談找尋副手過程 對張善政不敬

2019-11-11 20:02

韓國瑜：心目中已有行政院長的適當人選

2019-11-11 21:09

張善政任副手 江啟臣：睿智又正確的決定

2019-11-11 22:36

蔡總統親自致電 洪恒珠宣布退選

2019-11-12 14:13

獨家專訪／談宋楚瑜參選 韓國瑜：他是優質行政長才

2019-11-11 16:13

媽媽們的焦慮 …李佳芬一句話 讓教長跳起來

2019-11-12 00:43

影／韓國瑜後頭厝後援會成立岳母力挺 韓：我一定會做到

2019-11-11 21:34

沈富雄：台灣的敵人不在對岸 而是欠缺像樣領導人

2019-11-12 13:02

金門立委藍營民調 陳玉珍勝出

2019-11-11 23:18

港警再開槍 蘇貞昌：中國統治下就是這樣對待他的人民

2019-11-12 09:31

綠委緊咬豪宅 韓國瑜：非炒房 將公布買賣房賺賠

2019-11-12 00:50
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top