黃智賢：香港蒙面殺人魔日日出草 已經成為獸性的載體

2019-11-12 15:46 聯合報 記者 聯合報 記者 黃國樑 ／台北即時報導



名嘴、政論節目主持人黃智賢在臉書發文說，香港回不去了。她說她週末去澳門和香港。表面上，人來人往，一切正常。但，當看到香港糞（憤）青人渣無差別的毆打路人，縱火，如果還有一絲期待，那真是太天真了。

她說，拿刀直捅議員，搶奪警察手槍，放話把警察妻女扔下樓。然後，當你看到一個大叔，被香港糞青，潑了汽油，點燃，眼看他被生生火燃，，。

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黃智賢說，對糞青人渣來說，這是個充滿瘋狂仇恨的戰場。蒙著面，戴上防毒面具，就可以狂肆的釋放出邪惡的獸性。因為，殺人放火，只要逃竄，不必負責。她說，你知道，人性早已經遠離。香港人，自己真正讓自己墮入地獄。即使兩國交戰，都不能對手無寸鐵的平民這樣兇殘。

已甚少在臉書發文的黃智賢說，這樣泯滅人性的殺人魔，蒙著面，日日四處出草。商店，餐廳，平民，只要聽到糞青要來，四處走避。這羣垃圾究竟有多少人？2萬？5萬？10萬？哈50萬？他們已經成為獸性的載體，只有人形，卻不配稱為人。但，我們不知道他們是誰，因為他們蒙著面作惡。

她指出，脫下面具，這幫禽獸人渣，可以混在大學，商店，職場。可以四處假裝是人。以至於，在台北街頭，只要聽到講廣東話的年輕人，她都會想，他或她，有沒有幹了獸性的事？

她表示，支持暴力反送中的外國政府，港，台，外國媒體，香港財閥，香港基督教團體，造了孽，是不用面對自己？反正死的是別人家的小孩？