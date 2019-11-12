氣到罵王世堅「頭殼有問題」 柯文哲：亂罵、偏執狂

2019-11-12 14:54 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ／台北即時報導



民進黨市議員王世堅今天下午在議場質詢時，爆料指柯文哲昨晚再度和財團密會，席間數十名企業大老，包含麗寶集團總裁吳寶田、虹光國際總經理宋大江、麗寶建設總經理吳寶順、國泰金控總經理李長庚、台泥總經理李鍾培等人，痛批柯文哲和這些財團企業老闆交心，把酒言歡，目的到底是什麼？如果這些財團利益和市民利益衝突時，你要站在哪一邊？

不料柯文哲卻用台語回嗆「你頭殼是哪裡有問題」，你要這樣子亂罵，大家就來啊。

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柯文哲一句「頭殼」有問題，立刻引發王世堅痛罵「你說什麼」，「你給我把話講清楚」，並要求議長陳錦祥主持公道，議員質詢，市長可以這樣子亂罵人嗎？

陳錦祥則是要求柯文哲不準這樣子說話；柯文哲則說，議長這樣子說，「我就認了」，「我可以收回」，但還是認為你的邏輯有問題，但自己在當台大醫師時，就有很多這種朋友，昨天是自己在台大就認識的朋友，大家來吃個飯。

柯文哲反問，蔡英文總統有沒有和企業老闆吃過飯，你要用同樣的標準處理問題。

不過王世堅回擊，蔡英文不歸他管，但柯文哲是台北市議員管的，要求柯文哲說清楚。

柯文哲則是再度回嗆，「我覺得你的邏輯是有問題的」，「你頭殼在想的是有問題的」，「你想的是不正常的」。

柯文哲還說，自己當醫師，難道有錢人可以不看嗎？自己當市長，有錢人可以不見嗎，這是什麼邏輯，作為台北市長，任何人有問題，自己也是照接見啊，不然你列一個清單，小英不見的人，自己就不見。

柯文哲還回罵王世堅「你這個就是偏執狂」，我們可以交窮人的朋友，也可以交有錢人的朋友。