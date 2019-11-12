影／男記者劈腿戀學姐？ 柯文哲：奇怪！為什麼老闆要管這種事
2019-11-12 14:52
聯合報 記者王彥鈞 潘姣琪
台北即時報導
台北市政府副發言人、「學姐」黃瀞瑩今(12)日遭爆出「與男記者熱戀ing」的影片，但一向追求感情忠貞的學姐，似乎因男方劈腿，在無意間成了第三者。台北市長柯文哲今日受訪不願過度評論此事，僅表示這是年輕人自己的事，談戀愛很正常，自己不會管太多，對一個老闆而言黃瀞瑩有準時上下班、交待的事情都有做好就可以了，至於會不會擔心學姐因為公私不分而撤換她的職位，柯文哲認為沒有必要，因為她也不知道太多獨家；另外有記者追問要把黃瀞瑩列入民眾黨不分區名單的計畫，會不會因此變調？柯文哲僅回兩者沒關係。
國民黨總統參選人韓國瑜日前接受專訪，評論總統蔡英文跟行政院長賴清德如果搭檔參選2020，那就是武大郎跟潘金蓮蓋一條棉被，頭齊腳不齊，兩人不能齊心，發言引發眾議，但卻讓柯文哲哈哈大笑直呼有趣。柯文哲今日受訪被問及此議題，忍不住笑出來好幾次，認為韓國瑜每天都在發明新名詞，是「廣告界奇才」。面對記者追問韓國瑜的高度說出這種話是不是不太恰當，柯文哲表示每個人都可以做自己喜歡的事，但埋不埋單是市場決定。
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