韓國瑜豪宅未了 黃光芹：今年又申報千萬房貸 奇怪
2019-11-12 14:36
聯合報 記者林麗玉
╱台北即時報導
國民黨總統參選人韓國瑜的豪宅爭議，韓表示將公開買房資訊，名嘴黃光芹今天在臉書貼文提到，韓國瑜與李佳芬今年5月財產申報時，登錄一筆2019年2月才取得的房貸1200萬元，黃光芹說，這她之前就質疑過，是買新房子？還是拿舊房子去增貸？
黃光芹說，韓國瑜夫妻在內湖的房子，因投資南港而賣掉；南港的7200萬豪宅，2015年未交屋即已出手；雲林的比佛利住家又是自家蓋的房子。加上2019年選後，財產申報4500多萬元，又不缺錢。答案似乎已呼之欲出。
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黃光芹提到，韓國瑜既然決定把房事一次說清楚，不妨也講明白，夫妻或子女名下，是否還有其他新購置的房產？否則財產申報書上沒有，卻冒出一筆上千萬元房貸，怪奇怪的。
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