登記免學歷證明是小英條款？中選會：依法有據 是舊規

2019-11-12 14:26 聯合報 記者 聯合報 記者 陳熙文 ／即時報導



根據中選會的總統副總統選舉候選人登記申請書，規定國內外學士以上學歷，若曾刊登於選舉公報內，得以免附證明文件正本，被指是「小英條款」，中選會今澄清，強調此規定依法有據，也並非現在才有的規定。

據中選會提供下載的「總統副總統選舉候選人登記申請書」指明，在學歷部分，候選人若學歷為學士以上學位，必須提供國內外學位證明文件正本及影本各一份。不過又註明，2004年3月20日以後辦理的總統、副總統選舉，及2008年1月12日以後辦理的各項公職人員選舉，候選人學歷曾刊登於選舉公報的學歷欄內之，得予免附。

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由於蔡英文總統學歷備受爭議，又符合資格免附學歷證明，被外界懷疑是「小英條款」。

對此，中選會發言人陳朝建解釋，2007年11月7日修正公布的公職人員選舉罷免法第47條規定，選舉公報刊登候選人學歷，其為大學以上者，以經中央教育行政機關立案或認可之學校取得學位者為限。候選人並應於登記時檢附證明文件；未檢附證明文件者，不予刊登該學歷。

他指出，蔡英文已於2010年參加新北市第一屆市長選舉時，檢附國立台灣大學法律系學士的學歷，及經外館驗證之學歷為倫敦政經學院法學博士。同時依據2011年9月1日修正公布的總統副總統選舉罷免法施行細則第11條第3項規定，第1項第6款之國內外學歷證明文件，於2004年3月20日以後辦理的總統、副總統選舉及2008年1月12日以後辦理之各項公職人員選舉，曾刊登選舉公報學歷欄內之候選人學歷，得予免附。

陳朝建強調，這些規定並非現在才有的規定。