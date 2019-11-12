王世堅爆北市府「新五大案」 柯文哲嗆：亂打一通

2019-11-12 14:24 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ／台北即時報導



台北市長柯文哲上任後，狂打五大案，引發各界關注，不過最後卻無息而終。民進黨台北市議員王世堅今下午在市議會總質詢質詢時，爆料指柯文哲當初辦五大弊案，豈料自己任內竟也有「新五大案」，分別是台塑敦化北路都更案、正一建設的北安段都更案、正隆的杭州南路濟南路都更案、台北富邦銀行營業部都更案、京華城用地變更案，痛批柯文哲過去的信仰、理念全都崩壞，如今成了無知覺、無是非、無感、無價值的稻草人。

王世堅表示，有錢人就是任性，台塑大樓明明還可以用30年，又是台北市的地標之一，卻要拆除重建，如果是原面積、原容積給他興建，台塑一定不要，但就是有都更獎勵，市值起碼72億元，結果柯文哲卻雙手送給台塑。

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至於北安段都更案，王世堅說，當初當地里長帶著一旁住戶，向你苦苦哀求，指這是35度坡地，還是順向坡，不到四米寬的土地，你竟然也通過都耕案，最後要蓋25層樓高的大樓，更荒謬的是，其中還有近4成土地是財政局的土地，最後分回40戶，這就叫做助紂為虐，是柯文哲的「林肯大郡」。

王世堅還說，正隆的都更案更誇張，該基地面積為874坪，其中正隆的土地只有4坪，其餘870坪為成功中學的土地，另有部分是中央政府的土地，結果4坪土地卻可以駕馭公家870坪土地，這和美河市利用95坪土地，駕馭北市府的萬坪土地有什麼不一樣。

對此，柯文哲數度回嗆「你指控人家要有證據」，發現有什麼不發的地方請指出來，既然有證據，那就拿出來啊。

柯文哲還說，見鬼了，你什麼時候看過他去台塑大樓？不是歷屆市長沒有做的事情就是沒有錯的，那像歷屆市長沒有一個通過環南市場改建，沒有一個拆除忠孝橋引道的。

對於王世堅痛批對於這些事情都不知情，柯文哲則說，拜託，你這句話有問題，如果每件事情市長不知道就不能通過，那台北市沒有幾件可以通過。

柯文哲強調，不是所有都更案都是弊案，你不用講得這麼大聲，哪裡有問題你拿出來講啊，這麼多案子，沒有其他人在講，只有你在講，很奇怪，「你會不會亂打一通」。