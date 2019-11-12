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游盈隆：若真蔡賴配 令人好奇出師表怎麼寫？

2019-11-12 14:23聯合報 記者林麗玉╱台北即時報導

2020大選倒數，台灣民意基金會董事長游盈隆今天在臉書貼文表示，2019空前骯髒且慘烈的民進黨初選，仍近在眼前，「蔡賴配」的出師表要怎麼寫？大家都很好奇。游表示，蔡賴配若成真，就和2008的長昌配如出一轍，都是初選殺到見骨而後勉強送做堆。但游盈隆說，2008的長昌配兩人貌合神離。

游盈隆說，蔡賴配呼聲最近甚囂塵上，不僅評論者言之鑿鑿，台南立委林俊憲也公開呼應，顯示蔡賴配八字只差一撇。若蔡賴配成真，就和2008長昌配如出一轍，都是經過殺到見骨的總統初選，而後被勉強送做堆，差別只是蔡賴配贏面大，長昌配贏面小而已。民進黨為什麼喜歡做這種違反人性、違背當事人意願的事？令人費解。

游盈隆說，2008長昌配，兩人貌合神離，就像西諺所云：「一對陌生的床頭人」（Strange bedfellows)，選戰過程各走各的行程，內心的煎熬實不足為外人道。問題是，為什麼非這樣不可？對長昌兩人而言真的有那個必要嗎？或者說，那是那個時刻「唯一能顧全大局」的作法嗎？從大選結果來看，答案不會是正面的。

游盈隆說，2020民進黨正副總統候選人會怎麼配？底牌沒掀出前，都只是猜測。如果真的是蔡賴配，那真正的「內在驅動力」是什麼？就很值得觀察和評論。畢竟，2019空前骯髒且慘烈的民進黨總統初選景象仍近在眼前、仍餘波盪漾，蔡賴配若成真，蔡賴雙方的出師表要怎麼寫？會怎麼寫？大家都很好奇。

圖／擷取自台灣民意基金會董事長游盈隆臉書
圖／擷取自台灣民意基金會董事長游盈隆臉書
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總統蔡英文(右)、行政院前院長賴清德(左)。本報資料照片
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