游盈隆：若真蔡賴配 令人好奇出師表怎麼寫？

2019-11-12 14:23 聯合報 記者 聯合報 記者 林麗玉 ╱台北即時報導



2020大選倒數，台灣民意基金會董事長游盈隆今天在臉書貼文表示，2019空前骯髒且慘烈的民進黨初選，仍近在眼前，「蔡賴配」的出師表要怎麼寫？大家都很好奇。游表示，蔡賴配若成真，就和2008的長昌配如出一轍，都是初選殺到見骨而後勉強送做堆。但游盈隆說，2008的長昌配兩人貌合神離。

游盈隆說，蔡賴配呼聲最近甚囂塵上，不僅評論者言之鑿鑿，台南立委林俊憲也公開呼應，顯示蔡賴配八字只差一撇。若蔡賴配成真，就和2008長昌配如出一轍，都是經過殺到見骨的總統初選，而後被勉強送做堆，差別只是蔡賴配贏面大，長昌配贏面小而已。民進黨為什麼喜歡做這種違反人性、違背當事人意願的事？令人費解。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

游盈隆說，2008長昌配，兩人貌合神離，就像西諺所云：「一對陌生的床頭人」（Strange bedfellows)，選戰過程各走各的行程，內心的煎熬實不足為外人道。問題是，為什麼非這樣不可？對長昌兩人而言真的有那個必要嗎？或者說，那是那個時刻「唯一能顧全大局」的作法嗎？從大選結果來看，答案不會是正面的。