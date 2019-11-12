沈富雄：台灣的敵人不在對岸 而是欠缺像樣領導人

2019-11-12 13:02 聯合報 記者 聯合報 記者 林麗玉 ╱台北即時報導



2020大選倒數，前立委沈富雄今天在臉書，以新加坡總理李顯龍在人民行動黨黨代表大會所指「黨必須避免庶民大眾與菁英分裂」的發言，對比蔡韓兩人的勞保年金改革政策。沈富雄說，蔡、韓兩人都「避重就輕」，無意解決「繳少領多」及未來「少子化」的結構性問題。

沈說，這證實他的近慮與遠憂，台灣短期內的敵人不在對岸，而在國內欠缺一個像樣的領導人。

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沈說，蔡韓都「有志一同」不願得罪勞工，更不願得罪雇主（勞雇的保費分擔比是２：７），只會欺負無聲、無力、無票、無辜的下一代，只求任內平安渡過。

前立委沈富雄今天在臉書提到，李顯龍在新加坡人民行動黨的黨代表大會上指出「黨必須做到兩點以避免庶民大眾與菁英分裂」，第一是繼續秉持高道德標準，對艱難及不受歡迎的政策必須坦誠，且要實踐承諾，累積人民的信任；第二是提出並實踐「對於未來的大膽計劃」，讓人民參與國家成長，對未來寄於希望。

但反觀蔡韓，沈富雄說，蔡韓對當下台灣難題之一的「勞保年金改革」所提出的政見，蔡英文提出「明年起每年以200億元挹注勞保基金」、韓國瑜則是「兩年內編列1000億元撥補勞保基金，之後持續撥補以維持基金的適當水位。」沈說，顯然蔡、韓兩人都「避重就輕」，無意解決結構性問題，「有志一同」不願得罪勞工，更不願得罪雇主，只求任內平安渡過。