韓營批政院成黑韓指揮部 用黑韓消除民怨只會遠離民心

2019-11-12 12:56 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡佩芳 ／台北即時報導



國民黨總統參選人韓國瑜陣營批評民進黨靠抹黑得選票，行政院成了黑韓指揮部，行政院長蘇貞昌帶頭，動員全體行政力量抹黑韓國瑜。把「黑韓」當成消除民怨的萬靈丹，只會離基層越來越遠。

韓陣營細數，業者建議設立外籍移工休閒綜合區，遭蘇貞昌扭曲成集中管理；韓國瑜主張學貸免息，蘇貞昌說成向政府借錢不用還，教育部加碼質疑學生會藉此套利；韓國瑜主張懷孕新移民納健保，被說成中國孕婦；韓國瑜拋出讓外館變成台灣產品促銷點的概念，卻被外交部長吳兆燮說成在外館賣水果；韓國瑜妻子李佳芬認為學母語最好的環境是家庭，被客委會主委李永得說成消滅母語，扣韓帽子。

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韓國瑜競選辦公室發言人何庭歡表示，民進黨政府在過去三年多來，不願正視日積月累的民怨，韓國瑜忠誠反映民眾的心聲，並負責任地提出解決的方法，但民進黨政府擺明是「裝瞎的人看不到」，不去思考施政是否有盲點，就只會「裝瞎」搞抹黑，惡意扭曲與製造對立、仇恨，絕非民眾樂見。