行政院：「卡韓」是一種假訊息

2019-11-12 12:47 聯合報 記者 聯合報 記者 賴于榛 ╱台北即時報導



國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜參選前後時常與中央為了政策、補助議題叫陣，並多次拋出「卡韓」質疑，卻被一一駁斥，近日則是韓國瑜太太李佳芬批評國小課本有不當性教育，也遭行政院長蘇貞昌提醒，「不負責任散布謠言，非常不當。」行政院今則指出，「卡韓」是一種假訊息。

韓國瑜就任高雄市長後屢次與蘇貞昌隔空唇槍舌戰，不斷質疑中央「卡韓」，包括懷疑登革熱防疫經費被卡、大林蒲遷村案被延遲，更預先喊話要中央淹水補助經費不能卡高雄等等，甚至請假跑選舉時期，還一度傳出桃園警方拒讓韓國瑜借用派出所廁所等情事，卻因為經費到位、計畫核准、監視器曝光遭一一駁斥。

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行政院發言人Kolas Yotaka表示，有政治目的的人，捏造政府「卡韓」印象，製造中央與地方對立、激化藍綠的衝突、鼓勵人民彼此仇恨以從中獲取政治利益，這是不負責任的選舉操作，大可不必，政院已不厭其煩針對各式「卡韓」的假訊息與指控拿出證據一一反駁，希望理性的台灣人民明察，守護台灣的民主。

Kolas說，「卡韓」是一種假訊息，希望理性的公民小心查證，任何政治人物、意見領袖若成為假訊息傳播中心，就是民主的悲哀。