張善政拋開發基隆河河谷 批交通建設趕不上經建是恥辱

2019-11-12 12:44 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡佩芳 ／台北即時報導



國民黨提名新北立委參選人李永萍與台北市立委參選人李彥秀今提出參選聯合政見，並獲得國民黨總統參選人韓國瑜副手張善政背書，國民黨重回執政，將把捷運汐民線一二期工程分開處理，優先進行第一期汐止-東湖段施工，並開發基隆河河谷，擴大雙北副都心腹地。

韓國瑜副手張善政(中)今早與新北立委參選人李永萍（左）、北市立委參選人李彥秀(右)舉辦「善政治」對談。記者蔡佩芳／攝影 分享 facebook

李永萍、李彥秀今早與張善政舉行直播對談，發表四大聯合政見，捷運汐民/民汐線第一期「汐止-東湖」段優先施工；支持韓國瑜，學貸免息；推動「教育三策」；港湖產業2.0計畫。

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李永萍說，台北市長柯文哲將捷運汐民線稱之為盲腸線。新北市已經支持汐止到東湖段六站先行施工，一天運量可達13萬人次，服務在地人口超過8萬人、就業人口4萬人，每日旅行時間節省200萬分鐘，有這麼高的效益為什麼還要拖，要等柯文哲有一天有空才來做。

李彥秀也指出，當初內湖文湖線也是拖延很久才開始蓋，交通建設不能等，汐止民生線影響新北到東湖交通，交通建設不能等。兩人希望張善政保證藍營重返執政後，行政院核定將一二期工程切開，已通過環評的第一期馬上施工。

張善政表示，交通建設趕不上經濟建設需求是政府的恥辱，「我話說的很重，這是恥辱」，當年興建中山高速公路時，很多人批評是給有錢人使用的公路，現在誰還會說不需要中山高？這就是故總統蔣經國的眼光。張善政說，他曾在宏碁任職，非常了解汐止的交通狀況，他也經常到內湖拜訪塞在路上，內湖到汐止交通已經打結，政府為什麼不能拿出當年蔣經國的眼光，說交通建設已經晚了要趕快做。

張善政舉例，蔡英文上任後將基隆的捷運變成輕軌，台鐵員工都很清楚，台鐵從松山到樟樹灣三軌運量負擔重的不得了，要切出一軌給輕軌根本不可能，蔡英文政府前瞻計畫看似做了很多，卻完全沒有道理，基隆市長林右昌看起來很有企圖心，卻被黨意凌駕民意，蔡英文摸摸頭就接受。

張善政說，他們正在規畫開發基隆河河谷，基隆河河谷有很多貨櫃場，但現在效益已衰退，要開發基隆河河谷從大台北都會區往東北延伸到基隆，缺不了捷運，汐止民生線等於開發基隆河河谷前置作業，以後開發基隆河河谷會更快、更有效率。內湖、內科有多少員工從汐止來上班，替年輕人解決高房價問題不能靠打房，而是要開發副都心，擴大腹地讓台灣人有更多選擇。