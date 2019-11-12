韓營：性教育內容不妥 執政黨未把關又亂抹黑

2019-11-12 11:59 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡佩芳 ／台北即時報導



韓國瑜妻子李佳芬批評校園性教育有肛交、性高潮等內容，被行政院質疑抹黑。不過韓陣營強調，雖然課本沒有，但都是家長反應出現在課堂上的內容，民進黨政府卻置之不理，未做好把關，現在又胡亂抹黑。

國民黨提名總統參選人韓國瑜副手張善政質疑，歷史課綱偏離史實，性教育課綱要合理，現行課綱是民進黨政府一意孤行結果，韓國瑜上台後將立即重新召開全國教育會議，把外界質疑的各種問題一一端上檯面檢視。

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李佳芬在台北、屏東公開活動中都批評現在教育「國小三年級教肛交、六年級教性高潮」，讓很多媽媽很震驚及擔心。教育部隨後發出聲明否認新舊課本都沒有李佳芬所指內容，行政院長蘇貞昌今早在立法院受訪，翻開課本就知道這是惡意抹黑。

韓競辦發言人葉元之表示，李佳芬從未說課本有，而是課堂上有些老師有出現爭議用語，蘇貞昌只要google就會得知非常多家長團體反應這些問題，蘇貞昌的談話顯示他也認為內容不妥，又怎麼可以容許在課堂出現，執政黨未做好把關又胡亂抹黑，對教育並不好。如果民進黨也同意不妥，應共同思考解決。

張善政上午與雙北立委參選人李永萍、李彥秀舉辦「善政治」直播對談，對教育、區域發展等交換意見。會後記者會也被問及此事，李永萍表示，李佳芬所提內容雖未出現在教育部教材裡，但是現實案例，總統府秘書長陳菊還在高雄市長任內，有高雄市的教師準備並在課堂上講述了這些材料，陳菊擔任市長的的高雄市政府卻未處置，導致當地家長很大的憤怒與反彈。

張善政表示，每個人有生長背景、生理因素，性教育對於同性戀應該尊重，但是，不一定要鼓勵。李彥秀補充，就像看電影要分級，性教育的內容應與家長充分溝通，經專家學者形成共識。