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影／李佳芬批性平教育不當 張善政：尊重性平教育

2019-11-12 11:44攝影中心 記者陳柏亨/台北即時報導

國民黨總統參選人韓國瑜的妻子李佳芬指校園內「小三教肛交、小六教性高潮」，遭行政院長蘇貞昌批不負責任，散播謠言，非常不當。

國民黨立委參選人李永萍與李彥秀與國民黨副總統參選人張善政上午舉行直播對談，媒體問到關於李佳芬批評現在校園性平教育不當，張善政說尊重性平教育，對於同性戀的生長背景不同，應該尊重而不是鼓勵，他也幫忙澄清批評蔡政府一意孤行實行課綱，應該用最有共識的版本來實行。

國民黨立委參選人李永萍與李彥秀與國民黨副總統參選人張善政（圖）上午舉行直播對談，...
國民黨立委參選人李永萍與李彥秀與國民黨副總統參選人張善政（圖）上午舉行直播對談，並對李佳芬批評現在校園性平教育不當，幫忙澄清。記者陳柏亨／攝影
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國民黨立委參選人李永萍（左）與李彥秀（右）與國民黨副總統參選人張善政（中）上午舉...
國民黨立委參選人李永萍（左）與李彥秀（右）與國民黨副總統參選人張善政（中）上午舉行直播對談，李永萍與李彥秀提出兩人的立委參選聯合政見，並送巧克力給張善政相互加油打氣。記者陳柏亨／攝影
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國民黨立委參選人李永萍與李彥秀與國民黨副總統參選人張善政（圖）上午舉行直播對談，...
國民黨立委參選人李永萍與李彥秀與國民黨副總統參選人張善政（圖）上午舉行直播對談，並對李佳芬批評現在校園性平教育不當，幫忙澄清。記者陳柏亨／攝影
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國民黨李佳芬張善政

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