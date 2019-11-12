調查局舉辦國際研討會 聚焦中共統戰

2019-11-12 11:43 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ／台北即時報導



調查局與外交部合作舉辦「第四屆臺灣亞西論壇─2019區域安全與跨境犯罪國際研討會」今開幕。近年來，中共以銳實力，干涉外國學術自由、控制媒體、介入選舉及滲透政界，已對他國國家安全構成嚴重威脅，故聚焦於中共對外統戰與滲透，邀請國內外專家學者以實例配合學理，企圖在「自由開放印太戰略」框架下，建立國際執法合作網絡，共同防制中共對台安全威脅。

共有來自47國的172位法官、檢察官、調查官等執法官員及智庫學者與大學教授來台與會或提出專題報告，為我國最大型、層級最高的國際執法會議。

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副總統陳建仁致辭，保證台灣將持續投入守護印太區域和平的行列，以及絕不以侵害人權的方式打擊犯罪。他表示，台灣雖面臨許多外交困境，但絕不會害怕退縮，將與擁抱民主與人權共同價值的夥伴攜手合作，共同為世界做出更多的貢獻。

法務部長蔡清祥指出，境外敵對勢力正利用社群媒體開放及迅速特點，製造及散播假新聞，已嚴重破壞社會秩序及製造對立，更干涉台灣大選。打擊假訊息及杜絕境外敵對勢力對台滲透與破壞，已是我國執法機關刻不容緩的任務。

蔡提及，我國與波蘭於今年6月簽訂刑事司法互助協定，波蘭是歐盟第一個與我國簽訂此類協定的國家。法務部將持續與更多國家洽簽司法互助協定，強化共同打擊跨境犯罪及維護司法正義成效。