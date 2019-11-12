綠批汙衊性平教育 韓辦：盼執政黨傾聽家長擔憂

民進黨立委劉世芳及高雄市議員高閔琳、康裕成、鄭孟洳等人上午召開記者會，譴責國民黨總統參選人韓國瑜及妻子李佳芬、台南市議員謝龍介3人發表歧視女性言論，及汙衊性平教育。但高雄市家長聯盟也到議會抗議，指確有不當教材和教育存在。韓辦表示，李佳芬聽到不少家長對台灣教育感到擔憂，盼執政黨傾聽民意。

劉世芳說，韓夫妻教壞囝仔大小，昨是台灣競選史上最黃的一天，因為韓國瑜及李佳芬、在南台灣的發言人謝龍介，居然一致開出黃腔，驚世駭俗，例如韓形容蔡賴配是潘金蓮配武大郎蓋同條棉被，嚴重歧視女性。

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康裕成說，3人昨不斷開黃腔，甚至用汙衊的言語來形容蔡英文總統，讓她覺得實在好噁心，尤其是謝龍介竟用妓女的諧音來形容蔡英文，他們提出嚴重抗議，希望韓團隊發言尊重性平。

高閔琳說，她無法接受李佳芬是女性，但卻沒有阻止韓國瑜、謝龍介發表歧視女性的言語；且李佳芬還汙衊性別平等教育，昨晚教育部長特別澄清現在的國中小根本沒有教肛交跟性高潮這樣的事，請李勿一再抹黑性平教育。

不過高雄市家長聯盟上午也到議會靜坐抗議，不滿教育部澄清沒有不當教材，高雄市家長聯盟理事長洪志和痛批，老師都上些什麼課？那些教師手冊裡面教自慰，那都不算嗎？

高雄市家長聯盟指出，2013年台北市小學聯合會控訴不適齡影片入小學，2017年北市小學3000人連署控訴小學教師教自慰，還有高雄港和國小劉姓教師利用導師時間教小三生保險套，因為男男、女女性交可使用。

韓國瑜競選辦公室則表示，李佳芬身為教育家，這段日子以來聽到不少家長對台灣的教育環境表達擔憂，因此提出家長心聲，期盼當前執政黨能夠傾聽民意。

韓辦表示，去年港和國小小學三年級某教師在課堂中教授同性一事，對小學生來說不但露骨更是不妥，輿論譁然，引起的反彈甚至讓有的家長到警局備案，李佳芬同是身為教育工作者，對此事件感受特別沉重，老師是對是錯？大人可以有不同的看法，但唯一確定的是小孩子被影響，家長們受到委屈。

韓辦指出，教育部的回答無疑是自打嘴巴，既然課綱和教材都沒有相關的內容，為什麼這些誇張的內容，在校園內可以被教授。教育部應該把重點放在師資的觀念與優化，而不是當打手立刻炮轟他人，一概的否定任何可受公評的議題，更何況這並不是李佳芬無中生有，是引述當時許多媒體報導的事件。

李佳芬也強調，學校在教授未滿法定年齡的孩子時，無論如何都不應該有任何與法律相牴觸的概念和內容。