蘇貞昌：李佳芬散播謠言非常不當

相關新聞
「學姊」黃瀞瑩爆出新戀情 柯文哲虧：她完全不露聲色2019-11-12 11:15
選舉考量？陸媒報導我已拒絕兩岸春節加開班機申請2019-11-12 10:53
蔡正元：上帝使香港人瘋狂 北京讓香港革自己的命2019-11-12 12:57
韓營批政院成黑韓指揮部 用黑韓消除民怨只會遠離民心2019-11-12 12:56
徐斯儉訪吐瓦魯談雙邊合作 台擬設數位機會中心2019-11-12 12:51
行政院：「卡韓」是一種假訊息2019-11-12 12:47
張善政拋開發基隆河河谷 批交通建設趕不上經建是恥辱2019-11-12 12:44
立委提4年10億培育資安人才 蘇貞昌：支持2019-11-12 12:35
韓營：性教育內容不妥 執政黨未把關又亂抹黑2019-11-12 11:59
影／李佳芬批性平教育不當 張善政：尊重性平教育2019-11-12 11:44
調查局舉辦國際研討會 聚焦中共統戰2019-11-12 11:43
「母語回家學」是假議題？還是語言權力不對等的陷阱？2019-11-12 11:32
綠批汙衊性平教育 韓辦：盼執政黨傾聽家長擔憂2019-11-12 11:28
F-16換掉「長輩機」 嚴德發：台東聯隊F-5要汰除41架2019-11-12 11:23
落實性別平等 總統府女性禮賓人員可穿褲裝2019-11-12 11:17
小三教肛交、小六教性高潮？高市教局長：曾經發生過2019-11-12 11:09
蘇揆：李佳芬為教育機構負責人 散播謠言很不當2019-11-12 10:50
影／藍委質疑蔡政府強制要求國營事業員工出席造勢活動2019-11-12 10:36
影／陳建仁：建立國際合作網路 防中共「銳實力」威脅2019-11-12 10:24
港警再開槍 蘇貞昌：中國統治下就是這樣對待他的人民2019-11-12 09:31
孫大千：對手備5顆毀韓核彈 購屋案只是前菜2019-11-12 08:56
鄉民心碎！「學姐」黃瀞瑩被拍到擁吻新歡 男方疑劈腿2019-11-12 08:20
李佳芬批性教育 陳芳明怒：她必須向全國教師公開道歉2019-11-12 08:20
接手候選人安維 國安局：保持中立2019-11-11 19:36
退警抗議太陽花學運判國賠明攻佔政院 政院拒馬戒備2019-11-11 18:10
打擊基層士氣？太陽花國賠案，判決書怎麼說？2019-11-11 17:04
林佳龍說直鐵、高鐵二選一 柯文哲虧：北直鐵不蓋了？2019-11-11 15:37
榮總醫師沒來被蔡英文點名 柯文哲虧：她失言了2019-11-11 15:34
偷偷現身送曾馨瑩生日禮物 郭台銘：希望她有驚喜2019-11-11 14:57
清大院長：核電公投遭違法阻擋 已提行政訴訟2019-11-11 14:40
感謝美國會支持 蔡英文：善用台灣優勢與強項捍衛民主2019-11-11 14:32
2015年介入韓國瑜豪宅案？北市府：是消費爭議協調2019-11-11 14:32
南方澳斷橋懲處下周出爐 立委要林佳龍比照普悠瑪案下台2019-11-11 14:25
邱國正：韓國瑜護衛隊 不能參與大選維安2019-11-11 14:17
中國對台「26條措施」 國安局：目的是鬆懈台灣人2019-11-11 13:40
籲退警攻占政院抗議 耿繼文：請警察行使怠惰權退避權2019-11-11 13:18
豪宅案不再隨綠營起舞 韓競辦：如有不法歡迎舉發2019-11-11 12:48
影／核電延役、以核養綠領銜人 控訴府院介入中選會2019-11-11 11:44
客家公共傳播基金會預算初審 拚2021自籌千萬經費2019-11-11 11:36
熱門文章
鄉民心碎！「學姐」黃瀞瑩被拍到擁吻新歡 男方疑劈腿2019-11-12 08:20
李佳芬稱小三生學肛交 潘文忠翻教科書打臉：停止污衊2019-11-11 18:32
韓國瑜豪宅案延燒 台肥最大股東農委會開口了2019-11-11 17:06
韓國瑜形容「蔡賴配」：武大郎與潘金蓮蓋一條棉被2019-11-11 20:54
退警抗議太陽花學運判國賠明攻佔政院 政院拒馬戒備2019-11-11 18:10
籲退警攻占政院抗議 耿繼文：請警察行使怠惰權退避權2019-11-11 13:18
獨家專訪／看到韓國瑜被抹黑 韓冰跟李佳芬都瘦了2019-11-11 16:13
獨家專訪／談心中閣揆人選非禿頭 韓國瑜：蘇貞昌不會有機會2019-11-11 16:43
宋楚瑜親征明宣布 將搭檔政治素人2019-11-12 00:57
副總統有魔咒！為何張善政不擔心、賴清德可能很煩惱？2019-11-12 08:00
李佳芬批性教育 陳芳明怒：她必須向全國教師公開道歉2019-11-12 08:20
「學姊」黃瀞瑩爆出新戀情 柯文哲虧：她完全不露聲色2019-11-12 11:15
影／李佳芬稱小三教肛交引爭議 藍綠支持者再激辯2019-11-11 21:30
榮總醫師沒來被蔡英文點名 柯文哲虧：她失言了2019-11-11 15:34
下台一鞠躬 王金平：我沒有取得最後總統參選機會2019-11-12 11:23
側記／不畏「黑韓、黑張」 韓就怕核彈射向自己的孩子2019-11-12 01:08
林佳龍說直鐵、高鐵二選一 柯文哲虧：北直鐵不蓋了？2019-11-11 15:37
影／韓國瑜談豪宅案駁炒房 將一口氣公開房產交易2019-11-11 18:01
羅文嘉：韓國瑜、張善政政策都跳票 很配2019-11-11 14:23
韓國瑜挑「1111」宣布副手人選 王世堅分析有彩蛋2019-11-11 18:06
國政配 學者評沒亮點恐無助知識藍選票回流2019-11-11 14:46
獨家專訪／受夠抹黑 韓國瑜：將公布全部房屋買賣資訊2019-11-11 18:12
獨／韓國瑜規劃張善政訪美 有望拜會華府與美方政要2019-11-12 00:18
影／「郭宋合」勢在必行 張碩文：兩人一直有合作默契2019-11-11 18:52
偷偷現身送曾馨瑩生日禮物 郭台銘：希望她有驚喜2019-11-11 14:57
孫大千：對手備5顆毀韓核彈 購屋案只是前菜2019-11-12 08:56
選舉考量？陸媒報導我已拒絕兩岸春節加開班機申請2019-11-12 10:53
【即時短評】韓張配與蔡賴配的理想與現實2019-11-11 14:34
小三教肛交、小六教性高潮？高市教局長：曾經發生過2019-11-12 11:09
影／「國政配」傳張善政是備胎？ 吳敦義：這是不正確的2019-11-11 15:47
國政配「賣菜郎+農夫」 張善政下月代替韓國瑜訪美2019-11-12 00:54
游盈隆：國政配破省籍平衡 姑娘上花轎頭一遭2019-11-12 08:59
2015年介入韓國瑜豪宅案？北市府：是消費爭議協調2019-11-11 14:32
親朱人士：再談找尋副手過程 對張善政不敬2019-11-11 20:02
韓國瑜：心目中已有行政院長的適當人選2019-11-11 21:09
張善政任副手 江啟臣：睿智又正確的決定2019-11-11 22:36
獨家專訪／談宋楚瑜參選 韓國瑜：他是優質行政長才2019-11-11 16:13
助理愛傳露鳥照 立委參選人賴惠員發聲明：已承諾不再犯2019-11-11 15:24
媽媽們的焦慮 …李佳芬一句話 讓教長跳起來2019-11-12 00:43
韓國瑜宣布張善政為副手 柯文哲：預料中的事2019-11-11 14:44
留言