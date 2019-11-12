被說找不到人？余天：三重人都覺得背骨的不是好小孩

2019-11-12 11:20 聯合報 記者 聯合報 記者 江婉儀 ／新北即時報導



民進黨立委參選人余天今早偕妻子李亞萍、兒女余筱萍、余祥銓在台北橋（新北端）拜票，民眾黨提名立委參選人李旻蔚日前表示，民眾可以找到人，才是最重要的，余天今受訪表示，「怎麼這麼小就會酸人？」，還說「三重人都覺得，背骨的並不是好的小孩」，李旻蔚則表示，她沒有指任何人，而是在指自己跟地方的連結性非常的重。

今早趕著上班的民眾騎車、搭車上台北橋，看見余天在橋頭旁拜票，有騎士放慢車速看了一下才走，坐在機車後座的民眾還拿出手機拍照，但多數民眾都趕著上班，僅在等紅綠燈的時候稍微看一下。

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有媒體詢問，新北第三選區（三重區）選情呈現四腳督，除了余天，民眾黨李旻蔚、國民黨禮讓無黨籍李翁月娥、台灣維新檔林泰龍等人皆出來參選，余天表示，三重很少這麼熱鬧，這次的選情很艱困，所以全家提前出動，原預定12月。

民眾黨主席柯文哲上周日陪李旻蔚到三重重新橋下拜票時，李旻蔚表示，立委有多組人選可以讓民眾選擇，民眾會知道跟自己最貼近的是誰，「可以找到人，才是最重要的」。

「怎麼這麼小就會酸人？」，余天表示，之前2008年在重陽街設置的服務處還沒拔掉，雖然當時立委只做了一屆， 但後面接著做新北黨部主委，仍繼續服務，任何事情任何人來找他都可以。

余天也說，「三重人都覺得，背骨（背叛）的小孩並不是好的小孩」，在一旁的李亞萍則幫腔，李旻蔚是新北黨部評委，余天接著說，她也是新北黨部評委，結果還搞這種東西，「我都還沒講他卻先講我，年紀輕輕的不可以這樣」。

李旻蔚表示，她沒有指任何人，而是在指自己跟地方的連結性非常的重，住在三重是讓地方的人找得到、看得到，她跟家人在地方服務了9年，都是留下自己的手機跟LINE，讓居民可以更即時性、緊密性的聯絡，並沒有酸余天的意思。