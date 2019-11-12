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1個小職員加入120個微信群 為何引發中共震怒？

影／韓證實張善政訪美 當選將設「中華民國主權基金」

2019-11-12 11:20聯合報 記者徐宇威 林雍琁高雄即時報導

國民黨總統參選人韓國瑜、副總統參選人張善政接受聯合報獨家專訪，韓國瑜提及副手張善政的留美經驗與產官學經歷豐富，他說未來若有與美國的拜訪活動，他認為張善政一定可以做得非常順手，韓國瑜坦言目前正在計畫由張善政代替他訪美，若訪美行程確定，不排除拜會美方政要、重要行政部門，華府智庫，預計12月成行。

韓國瑜與張善政默契十足，兩人回應敏感議題總是先回頭看看對方，對比韓國瑜過去快嘴的形象收斂不少，兩人針對訪美行僅表達「正在計畫」，其餘未多加著墨，顯見韓陣營對此次訪美行相當重視，韓國瑜說目前正在計畫，但計畫未成熟，因此不敢把話說得太滿。

韓張配昨天(11日)正式成形，韓國瑜與無黨籍的張善政互補性強烈，藍營評估張善政能拉攏中間選民，因此樂觀看待，韓國瑜說自己與張善政分工已確定，未來自己將繼續進行全台傾聽之旅，且希望各縣市不只跑一次，除了勤跑基層拉抬黨內小雞，也要到各地與民眾接觸，了解民眾的需求與想法，而張善政則將發揮所長，拉抬高科技產業、與青年對話，韓國瑜更將借用張善政留美背景，拜會美國政要、華府智庫。

韓國瑜說若未來與張善政真的當選中華民國總統，他將成立「中華民國主權基金」，韓國瑜提到目前全世界有三十個國家的政府都有主權基金，因此他認為這將對台灣產業有非常大的幫助，也能幫助到許多青年朋友，對基金設立深具信心。

國民黨總統參選人韓國瑜與副手搭檔張善政接受本報專訪，對於未來激烈選戰兩人未來將分...
國民黨總統參選人韓國瑜與副手搭檔張善政接受本報專訪，對於未來激烈選戰兩人未來將分頭合擊迎戰對手。記者劉學聖／攝影
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韓國瑜張善政

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