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影／叫我馬哥哥！馬英九輔選洪孟楷發揮馬氏幽默

2019-11-12 11:18聯合報 記者施鴻基／新北即時報導

前總統馬英九今天到新北市林口區為國民黨立委參選人洪孟楷助選，他表示高雄市長韓國瑜搭配行政院前院長張善政參選，是很好的搭配，應該可以替國民黨加分很多。但他提2020大選扮演的職務、角色，僅提到會為立委全力輔選。

不過他提及馬英九基金會很早就想辦一場關於能源轉型的記者會。馬英九說，大家嚴重忽略能源轉型會帶來多大的成本和災難，希望讓更多人了解。

馬英九一抵達就受到民眾熱烈歡迎，許多人得知消息，馬上呼朋引伴，在店門口準備好要和他拍照。馬英九為洪孟楷高呼「凍蒜」，簡單致詞受訪後，陪著洪孟楷在市場掃街，他試著叫賣肉鬆和橘子，象徵「幸福輕鬆、事事如意」，吸引許多支持者購買。

馬英九說，洪孟楷是國民黨年輕一代佼佼者，選舉勝負攸關國民黨未來成敗，這次的選舉迄今頗順利，是因為他平日就努力耕耘，在各種場合為國民黨辯護，大家有目共睹，他的年輕幹練未來相信可為國民黨帶來許多紅利。

隨後他再度發揮馬氏幽默，向洪孟楷說「我和你媽媽以前是同事，一起當國代，你不必叫我馬伯伯，可以叫馬哥哥，但是不可叫大哥哥」。洪孟楷鞠躬苦笑回應。

受訪時馬英九說，明年選舉中，立委他會全力幫忙，就像去年選舉一樣；並表示「國政配」應該可為國民黨加分。但對韓國瑜形容民進黨「蔡賴配」是「武大郎與潘金蓮蓋一條棉被」，他在幕僚示意下未回答即離開，開始掃街。

前總統馬英九（前左三）今天到新北市林口輔選立委參選人洪孟楷（前右二）。記者施鴻基...
前總統馬英九（前左三）今天到新北市林口輔選立委參選人洪孟楷（前右二）。記者施鴻基／攝影
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前總統馬英九（右一）今天到新北市林口輔選立委參選人洪孟楷（右二）。記者施鴻基／攝...
前總統馬英九（右一）今天到新北市林口輔選立委參選人洪孟楷（右二）。記者施鴻基／攝影
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前總統馬英九（左一）今天到新北市林口輔選立委參選人洪孟楷（右一）。記者施鴻基／攝...
前總統馬英九（左一）今天到新北市林口輔選立委參選人洪孟楷（右一）。記者施鴻基／攝影
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前總統馬英九（右一）今天到新北市林口輔選立委參選人洪孟楷（右二）。記者施鴻基／攝...
前總統馬英九（右一）今天到新北市林口輔選立委參選人洪孟楷（右二）。記者施鴻基／攝影
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前總統馬英九（右）今天到新北市林口輔選立委參選人洪孟楷（中）。記者施鴻基／攝影
前總統馬英九（右）今天到新北市林口輔選立委參選人洪孟楷（中）。記者施鴻基／攝影
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前總統馬英九（右二）今天到新北市林口輔選立委參選人洪孟楷（右三）。記者施鴻基／攝...
前總統馬英九（右二）今天到新北市林口輔選立委參選人洪孟楷（右三）。記者施鴻基／攝影
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2020選舉2020立委選舉馬英九洪孟楷2020選舉新北市立委

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