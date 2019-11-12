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2億元花博森林園區成廢墟 策展人批盧市府「浪費公帑」

1個小職員加入120個微信群 為何引發中共震怒？

落實性別平等 總統府女性禮賓人員可穿褲裝

2019-11-12 11:17聯合報 記者周佑政／台北即時報導

為了落實性別平等，總統府將開放女性禮賓人員，自由選擇穿著褲裝或裙裝。總統府秘書長陳菊今天在臉書表示，考慮到工作上的實用需求，也為了還給女性同仁自主選擇的權利，她在日前的府務會議請相關局處研究設計與時俱進的服裝款式供同仁選擇，落實職場性別平等，提高工作表現。

陳菊表示，總統府的任務之一是辦理總統、副總統參加國家慶典和接待重要訪賓的幕僚工作，而禮賓同仁就是第一線的門面和活動順利完成的關鍵。

陳菊表示，這些禮賓同仁因為工作需要，每二年會製發一次工作服。但多年來女性同仁只能領到裙裝，既沒有選擇的自由，也有活動不便、禦寒保暖效果差等缺點。

陳菊說，考慮到工作上的實用需求，也為了還給女性同仁自主選擇的權利，她在日前的府務會議請相關局處研究設計與時俱進的服裝款式供同仁選擇，落實職場性別平等，提高工作表現，讓總統府成為更加友善、有效率的工作團隊。

為了落實職場性別平等，總統府將開放女性禮賓人員，自由選擇穿著褲裝或裙裝。圖／取自...
為了落實職場性別平等，總統府將開放女性禮賓人員，自由選擇穿著褲裝或裙裝。圖／取自陳菊臉書
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陳菊總統府

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