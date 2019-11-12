小三教肛交、小六教性高潮？高市教局長：曾經發生過
2019-11-12 11:09
聯合報 記者楊濡嘉
／高雄即時報導
國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜的太太李佳芬昨天在屏東談到教育時，提及有家長傳了一些影片給她說國小校園內三年級教「肛交」，六年級教「性高潮」，讓很多媽媽很擔心，此說引發很多爭議，綠營一片撻伐。高雄市教育局長吳榕峯上午在議會答詢時表示，是有這樣的事，是教師在教學現場教，而且是家長反映出來的。
民進黨高雄市議員黃文志今天總質詢時表示，教育部長翻了國小課綱，都沒有李佳芬講的內容，教材沒有教，市長夫人講這些不得體的話，對第一線的教育人員不尊重；高雄市有國小主任上公民論壇發表意見結果被罰寫3000 字，市長夫人講了不得體的話，點像散布假消息，要鄭重道歉。
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吳榕峯說，曾經有發生過，南部某縣市的國三曾發生過，有老師這樣教；教科書和教學現場是有差距的，有的老師會脫稿演出，這些是有的，還有媒體去訪問；有國小三年級老師在課堂上教用保險套等，確實有，是南部某縣市，國小六年級的事，是北部的縣市，這些都是家長提出來，也有媒體報導，有的並有影片。
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