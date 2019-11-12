選舉考量？陸媒報導我已拒絕兩岸春節加開班機申請

2019-11-12 10:53 聯合報 記者 聯合報 記者 周志豪 ／台北即時報導



民航局昨天表示，今年兩岸是否加開春節加班機仍在評估。但對岸「中國民航網訊」今報導，我方民航局已拒絕明年1月4日至2月15日加開滿足台胞返鄉需求的春節加班機。報導裡還表示，大陸民航業務技術人員曾多次就延長春節加班機與台方溝通，但台灣民航方面主管還是「明確表示拒絕」。去年的兩岸春節加班機，民航局也曾以大陸啟用M503航線為由擱置申請。

由於春節加班開班機，正好與明年總統、立委大選時間有重疊處，此次申請，也引發政治聯想。而截至昨天為止，民航局都表示「目前為止尚未收到航空公司提出申請」。

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對此國民黨團總召曾銘宗批評，若民航局已確定決策，證明蔡政府心中只有選舉。曾銘宗表示，農曆春節是國人一年一度重要節慶，在海外或對岸工作、打拚的民眾或學生，總希望在此時能返鄉與家人團圓，政府應該盡全力協助返鄉；若政府連民眾這最基本的期望都無法滿足，大家要這個政府做什麼？