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港警再開槍 蘇貞昌：中國統治下就是這樣對待他的人民

2019-11-12 09:31聯合報 記者賴于榛╱台北即時報導

香港反送中風波餘波盪漾，昨又發生港警開槍事件，行政院長蘇貞昌今赴立法院針對「中央政府新式戰機採購特別預算案」報告前指出，已經連續好長一段時間，看到香港警察用催淚彈真槍實彈對手無寸鐵的人民、學生，實在是讓全世界關注的媒體，看的目瞪口呆。

蘇貞昌說，這也讓台灣人民清楚看到，中國統治下就是這樣對待他的人民，且中國承諾的一國兩制50年不變，就是如此的變，選舉要到的當前，台灣人更要慎重。

香港反送中示威者發起「三罷」行動，期間，港警昨向示威者實彈射擊三槍，一名21歲學生中彈命危，警方稱因當時有人企圖搶槍，警員面對威脅，在電光火石之間未警告就開槍擊中示威者腹部。

行政院長蘇貞昌。本報資料照片
行政院長蘇貞昌。本報資料照片
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香港港警反送中

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